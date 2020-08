El fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, le presentó la renuncia a su cargo como cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien mañana le aceptará la dimisión.

La decisión sobrevino tras la resonante investigación sobre corrupción que lo involucra a él junto con el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad sobre cobertura institucional a un capitalista de juego ilegal, que salió a la luz a raíz de una trama de extorsiones que se atribuyen a la banda de Los Monos.

• LEER MÁS : La compleja trama de la investigación a dos fiscales que sacudió a la Justicia

https://twitter.com/fiscales_mpa/status/1290093546037325825 Los fiscales representados por esta Asociación solicitamos que el Sr. Patricio Serjal renuncie a su cargo de Fiscal Regional como así también al de Fiscal — Asociación de Fiscales (@fiscales_mpa) August 3, 2020

“Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se hayan ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que san obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlas”, dice Serjal en la misiva que le elevó al fiscal general.