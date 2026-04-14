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Operativo en Alto Verde: cayó el presunto autor del ataque a balazos contra un hombre en la Manzana 10

La PDI detuvo a un sospechoso de 25 años tras una requisa domiciliaria al amanecer. La víctima, de 34 años, permanece en estado crítico tras ser operado de urgencia.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de abril 2026 · 19:57hs
Intentaron asesinar a un hombre a balazos en Alto Verde: lucha por su vida en el hospital Cullen

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Intentaron asesinar a un hombre a balazos en Alto Verde: lucha por su vida en el hospital Cullen

Esta mañana de martes y como consecuencia directa de una investigación relámpago realizada por los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I, relacionada con el intento de homicidio de Antonio Rubén Meriles de 34 años en la Manzana 10 del costero distrito de Alto Verde, donde en un hecho violento resultó impactado con cuatro balazos en distintas partes del cuerpo.

Fue derivado de urgencia al hospital Cullen, lo estabilizaron y operaron de urgencia en el quirófano central. Quedó internado en estado delicado peleando entre la vida y la muerte. Aprehendieron a un hombre de 25 años, principal investigado como autor de la tentativa de homicidio.

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Investigación

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe, Meriles de 34 años, resultó herido gravemente en el episodio. Los vecinos denunciaron el suceso y al lugar llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina, que preservaron la zona hasta la llegada de los pesquisas de Homicidios y de los peritos criminalísticos, siendo éstos últimos de la PDI Región I.

El fruto de la investigación y la colección de los testimonios aportados permitieron proyectar en una relación de tiempo y espacio, la sucesión de los hechos. Meriles de 34 años junto a un grupo de hombres ingresó por el pasillo de una vivienda de la manzana N° 10, resultó baleado y despojado de una pistola calibre .380 -que es un arma de guerra- y los disparos los ejecutó un tercero con una carabina calibre 22.

Aprehendieron al principal investigado

Una vez que los investigadores policiales de la PDI lograron establecer esos extremos de manera indiciaria sobre la medianoche del lunes, durante la madrugada surgió la identidad del presunto autor de los disparos ejecutados con la carabina.

Esta mañana de martes y con las primeras luces del amanecer, los pesquisas realizaron una requisa domiciliaria en un inmueble del sector de la manzana N° 10 y aprehendieron a un hombre de 25 años por su presunta responsabilidad criminal en la tentativa de homicidio de Meriles de 34, seguida de una requisa en el inmueble donde incautaron elementos probatorios incriminantes que quedaron sujetos a peritajes criminalísticos bajo la responsabilidad de los especialistas del área Científica de la PDI.

informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento de requisa y aprehensión del principal investigado y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, que a su vez hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de homicidio.

Alto Verde PDI balazos investigación
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