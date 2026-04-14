Alerta naranja por tormentas fuertes para Santa Fe y la región hasta la tarde de este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia lluvias persistentes, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas. Las condiciones mejorarán a partir del jueves.

El SMN emitió un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta y pasó de nivel amarillo a naranja para la ciudad de Santa Fe y la región. El aviso rige para la noche de este martes, madrugada, mañana y tarde de este miércoles. El municipio local emitió una serie de recomendaciones.

De acuerdo al reporte, los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo podrían ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

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Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada. Luego de las tormentas generalizadas del miércoles, se espera que las condiciones del tiempo comiencen a mejorar desde el jueves por la mañana.

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Recomendaciones

Ante la alerta se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.

Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.