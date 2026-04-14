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Alerta naranja por tormentas fuertes para Santa Fe y la región hasta la tarde de este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia lluvias persistentes, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas. Las condiciones mejorarán a partir del jueves.

14 de abril 2026 · 19:47hs
El SMN emitió un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes en la ciudad.

UNO Santa Fe

El SMN emitió un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta y pasó de nivel amarillo a naranja para la ciudad de Santa Fe y la región. El aviso rige para la noche de este martes, madrugada, mañana y tarde de este miércoles. El municipio local emitió una serie de recomendaciones.

De acuerdo al reporte, los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo podrían ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

LEER MÁS: Alerta por tormentas en Santa Fe: advierten por lluvias intensas y fuertes ráfagas desde la tarde de este martes

Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada. Luego de las tormentas generalizadas del miércoles, se espera que las condiciones del tiempo comiencen a mejorar desde el jueves por la mañana.

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Recomendaciones

Ante la alerta se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.

Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.

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