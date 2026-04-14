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De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: un santafesino cayó con casi 12 kilos ocultos en el auto

Un santafesino fue detenido en Santiago del Estero cuando viajaba hacia Arroyo Seco con 10 paquetes de droga escondidos en distintos sectores del auto. La carga fue detectada por Gendarmería en un control sobre la ruta 34

14 de abril 2026 · 19:09hs
El hombre viajaba con casi 12 kilos de cocaína distribuidos entre el ducto de ventilación del aire acondicionado

Foto: Gendarmería Nacional Argentina

El hombre viajaba con casi 12 kilos de cocaína distribuidos entre el ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero del rodado.
Eran 10 paquetes que sumaban casi 12 kilos

Foto: Gendarmería Nacional Argentina

Eran 10 paquetes que sumaban casi 12 kilos

Un santafesino fue detenido en la Ruta Nacional 34 luego de que Gendarmería Nacional Argentina encuentre casi 12 kilos de cocaína a bordo de su auto particular. El operativo tuvo lugar en la provincia de Santiago del Estero, a la altura de la localidad de Colonia Dora, este lunes al mediodía. Según constataron los oficiales, el automovilista viajaba rumbo a Arroyo Seco, a poco más de 30 kilómetros de Rosario.

En particular, el hombre viajaba en un automóvil Volkswagen Fox. Información de Seguridad indicó que el vehículo provenía de la provincia de Jujuy. La primera señal de alerta de presencia de estupefacientes a bordo la dio un can detector de narcóticos de Gendarmería.

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Viajaba con casi 12 kilos de cocaína

El automovilista fue detenido por un control aleatorio por la Sección Seguridad Vial "Pinto". El auto detuvo la marcha y, al momento de la inspección, los gendarmes fueron alertados por el can detector de narcóticos sobre la posible presencia de estupefacientes dentro del vehículo.

Ante la alerta del can, los uniformados desplegaron un escáner móvil y detectaron la presencia de cuerpos extraños. Tras una inspección más minuciosa, los oficiales comprobaron que había 10 paquetes rectangulares de cocaína en el ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero del rodado.

gendarmería
Eran 10 paquetes que sumaban casi 12 kilos

Eran 10 paquetes que sumaban casi 12 kilos

En presencia de testigos, el personal realizó la prueba de campo Narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con 11 kilos con 964 gramos. Tras el test, el Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero dispuso la detención del conductor y el secuestro del estupefaciente, del vehículo y demás elementos de interés para la causa.

Cocaína Arroyo Seco Santiago del Estero Auto
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