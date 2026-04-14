Las ventas minoristas bajaron un 0,6% interanual. Roberto Slobodianuk (CAME Santa Fe) advirtió que los comerciantes están "agotando estrategias" para pagar sueldos y proveedores . "No le están poniendo plata al bolsillo de la gente", criticó.

Caída de ventas en marzo y comercios en rojo: las pymes de Santa Fe advierten que la crisis es "insostenible"

La crisis del consumo no da tregua y el sector comercial de las pequeñas y medianas empresas (pymes) atraviesa uno de sus momentos más delicados. Según los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , las ventas minoristas cayeron un 0,6% interanual en marzo , consolidando una tendencia negativa que también se reflejó en la comparación mensual con febrero.

Para Roberto Slobodianuk , referente de CAME en Santa Fe, el panorama pasó de la preocupación a la falta de respuestas estratégicas para sostener la actividad.

El escenario comercial en la capital provincial y el resto del país se volvió "insostenible" según los propios protagonistas. La caída del poder adquisitivo generó un efecto dominó que golpea directamente la rentabilidad de los negocios de cercanía, que hoy priorizan "hacer caja" a fin de mes por sobre el crecimiento.

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Los ejes de la crisis comercial en Santa Fe

Slobodianuk desglosó los factores que mantienen al sector en estado de alerta:

Rentabilidad por el piso: "Muchos comercios trabajan hoy a pérdida solo para cumplir con sus obligaciones: salarios, servicios y pago a proveedores", aseguró

Falta de incentivos al consumo: el referente santafesino fue tajante al señalar que desde el Gobierno Nacional no se están enviando señales para reactivar el mercado interno: "No le están poniendo plata al bolsillo de la gente".

El fracaso de la "importación": Slobodianuk advirtió que la invitación oficial a los industriales para reconvertirse en importadores no dio resultados: "Los importadores están con un stock colapsado porque todo lo que fueron trayendo, por más barato que esté, no hay consumo".

Desplome de las expectativas

Uno de los datos más alarmantes que surge del análisis de CAME es el cambio en el ánimo de los empresarios pyme. La esperanza de una recuperación rápida se disipó:

Septiembre/Octubre (Post-elecciones): solo el 30% de los comerciantes no esperaba mejoras.

Actualidad (Abril 2026): más del 50% de los encuestados ya no espera que la situación mejore durante este año.

"Es una realidad incontrastable. la realidad nos supera y realmente nos marca que todos los meses chocamos con el mismo argumento", lamentó Slobodianuk.