Policías de la Costa recuperaron parte de la mercadería robada de la carnicería "La Gringuita" en San José del Rincón

Tras la denuncia de la comerciante, la Policía inició una rápida investigación y recuperó parte de los cortes cárnicos robados en una vivienda abandonada. El operativo continúa con la búsqueda de los responsables en toda la costa santafesina.

Este jueves, en San José del Rincón , en el marco de la investigación por el robo cometido en la carnicería "La Gringuita" , efectivos de la Comisaría 14ª y del Comando Radioeléctrico de la Costa , dependientes de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe , recuperaron parte de la mercadería sustraída del comercio durante la madrugada.

El procedimiento fue el resultado de las tareas investigativas desarrolladas por los policías, quienes lograron establecer que parte de los cortes cárnicos robados se encontraba oculta en una vivienda abandonada de la ciudad. Al llegar al lugar, los uniformados secuestraron preventivamente la mercadería, que fue incorporada a las actuaciones judiciales.

Los productos recuperados serán desnaturalizados, ya que perdieron la cadena de frío y, por lo tanto, ya no son aptos para el consumo humano.

La investigación sigue en marcha

La pesquisa continúa con el objetivo de identificar y detener a los autores del robo, además de recuperar el resto de los elementos sustraídos del comercio ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 1, en la intersección con calle Vergara.

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la desnaturalización de los productos cárnicos secuestrados y dispuso que continúen las medidas investigativas hasta lograr la identificación de los responsables del robo y de los daños ocasionados en el local comercial.

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