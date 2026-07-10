Colastiné Norte: aprehendieron a un hombre y una mujer tras una balacera y un ataque con arma blanca

Tras un llamado al 911, la Policía aprehendió a un hombre y una mujer acusados de herir a un adolescente en Colastiné Norte. Además, secuestró una escopeta de fabricación casera y una chuza presuntamente utilizadas en la agresión.

Aprehendieron a un hombre y aprehendieron a una mujer tras una balacera y de un ataque con arma blanca en Colastiné Norte

Un adolescente de 17 años resultó herido con un arma blanca y la Policía secuestró una tumbera de fabricación casera y una chuza en un descampado lindero al lugar del hecho. El violento episodio ocurrió en las últimas horas en inmediaciones de Nuestra Señora de Guadalupe y Guaraníes, en Colastiné Norte , donde un enfrentamiento cuyas causas son investigadas por la Justicia dejó como saldo al menor lesionado.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos un hombre de 25 años, identificado por sus iniciales S. M. L., y una mujer de 26 años, P. A. M. , señalados como los presuntos autores de la agresión.

Aprehendieron a un hombre y aprehendieron a una mujer tras una balacera y de un ataque con arma blanca en Colastiné Norte

La denuncia al 911

El procedimiento se inició tras varios llamados de vecinos a la central de emergencias 911, que alertaron sobre una persona herida. En un primer momento arribaron efectivos de la Comisaría 28ª y del Comando Radioeléctrico de la Costa, quienes entrevistaron a un hombre de 51 años.

Según relató la víctima, momentos antes S. M. L. habría efectuado dos disparos con un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, aunque ninguno de los proyectiles impactó en las personas presentes. Además, denunció que P. A. M. lo acompañaba y que, utilizando una chuza, hirió en el brazo derecho a su hijo de 17 años.

Ante la concentración de numerosas personas en el lugar, los efectivos solicitaron refuerzos para garantizar la seguridad y preservar la escena.

Aprehendidos y armas secuestradas

Con los datos aportados por las víctimas, los policías realizaron una requisa en un descampado lindero al domicilio señalado. Durante el procedimiento secuestraron una tumbera confeccionada con dos caños y un cartucho calibre 12/70 percutado. También incautaron la chuza que presuntamente fue utilizada para herir al adolescente.

Posteriormente, los uniformados se dirigieron a la vivienda donde se encontraban los sospechosos, quienes fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 28ª de Colastiné Norte.

La investigación continúa

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que el hombre quede detenido e imputado por el delito de abuso de arma de fuego, mientras que la mujer permanezca aprehendida por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones dolosas.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que ordenó la continuidad de la investigación y la realización de pericias sobre las armas secuestradas.

• LEER MÁS: Policías de la Costa recuperaron parte de la mercadería robada de la carnicería "La Gringuita" en San José del Rincón.