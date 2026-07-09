Unión se acostumbró a vender muy mal y las consecuencias están a la vista

Las ventas de Rafael Profini y Mateo Del Blanco se terminan concretando por un dinero muy inferior y en el mientras tanto Unión pierde patrimonio y sigue inhibido

Unión transfirió a Mateo Del Blanco en una cifra baja en función del potencial del jugador.

Unión vendió jugadores por doquier, la gran mayoría de ellos surgidos de las canteras. Sin embargo, el club c ontinúa inhibido y atraviesa una situación compleja en lo económico y financiero.

Resulta increíble y a esta altura inverosímil que Unión siga transitando el camino de tapar agujeros con las ventas , en vez de potenciarse a nivel futbolístico e institucional.

Se fueron desarmando planteles con la intención de vender para equilibrar las finanzas. Pero parece que nunca alcanza y el club vive en un déficit permanente.

Así las cosas, en vez de potenciarse con las ventas, Unión experimenta un retroceso en lo deportivo, conformando planteles que no están a la altura de las expectativas.

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En este mercado de pases, el club transfirió a Rafael Profini y Mateo del Blanco. Dos jugadores que tuvieron un gran rendimiento en el primer semestre, pero que se terminan yendo por muy poca plata en función de lo que mostraron.

Según lo informado por Unión, Profini fue transferido 1.800.000 dólares limpios, pero en tres cuotas, dos ellas a cobrar en febrero y junio de 2027.

Es decir que el club se desprende en lo inmediato de un jugador titular, para recibir en mano 600.000 dólares. Un monto por el cual no puede traer a un refuerzo de las mismas características.

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Mientras que por Mateo Del Blanco, se informó que Unión lo transfirió en 2.850.000 dólares, pero ese monto no sería neto, por el cual al club le ingresarían entre 2.100.000 dólares y 2.200.000 dólares.

Aunque se desconoce la forma de pago, si es de contado o en cuotas. Igualmente y más allá de la modalidad, es un monto muy bajo para un lateral zurdo con vocación ofensiva que llega al gol y asiste.

Y a las ventas mencionadas se le pueden sumar muchas más que ya no vale la pena volver a mencionar. Lo cierto y concreto es que Unión viene despilfarrando patrimonio, para estar igual o peor que ayer.