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Un delincuente baleó a un joven en un glúteo al intentar robarle el celular en barrio San Agustín

La víctima, de 23 años, quedó internada en el Hospital Iturraspe. Oficiales de Orden Público y de Cuerpos Investigan la agresión con testigos e imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de julio 2026 · 12:31hs
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Hospital Iturraspe

Hospital Iturraspe

Este jueves, pasadas las 21.18, en inmediaciones de Ex Combatientes de Malvinas y pasaje Guzmán, en barrio San Agustín, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, un joven de 23 años fue baleado durante un intento de robo.

La víctima fue identificada como F. R. B., de 23 años, quien fue trasladada al Hospital Iturraspe, donde recibió atención médica y quedó internada para su evolución.

El ataque durante el intento de robo

De acuerdo con el relato brindado a los investigadores, el joven se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por un delincuente que se movilizaba en una motocicleta. El agresor le exigió la entrega de su teléfono celular y, ante la resistencia de la víctima, efectuó al menos tres disparos.

Según consta en la denuncia, mientras el joven intentaba escapar corriendo, uno de los proyectiles impactó en su glúteo derecho. Tras la agresión, el atacante escapó del lugar sin concretar el robo.

El herido logró refugiarse en la vivienda de un vecino, quien le brindó asistencia inmediata. Minutos después se encontró con un cuñado, que lo trasladó hasta el Hospital Iturraspe. En el centro de salud, los médicos constataron una herida de arma de fuego en el glúteo derecho, por lo que quedó internado para recibir tratamiento y permanecer en observación.

La investigación

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables notificaron al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a posibles testigos que puedan aportar información sobre el ataque y disponer el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, ubicadas en la zona donde ocurrió la agresión, con el objetivo de identificar al autor del hecho.

• LEER MÁS: Policías de la Costa recuperaron parte de la mercadería robada de la carnicería "La Gringuita" en San José del Rincón.

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