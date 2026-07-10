Unión prepara una nueva edición de su tradicional Feria en el Ángel Malvicino

Del 24 al 26 de julio, el estadio cubierto de Unión volverá a recibir a cientos de emprendedores, artesanos y productores. Lo recaudado será destinado al desarrollo del básquet formativo del club.

El Club Atlético Unión confirmó la realización de la 17ª edición de la Feria del Club, uno de los eventos más tradicionales de la institución, que volverá a desarrollarse en el estadio Ángel Malvicino los días 24, 25 y 26 de julio.

La muestra abrirá sus puertas durante las tres jornadas de 15 a 22 y reunirá a artesanos, emprendedores, artistas y productores de distintos rubros, en una propuesta que desde 2007 se convirtió en un clásico del calendario rojiblanco.

Como ocurre en cada edición, el público podrá recorrer una amplia variedad de stands con productos artesanales y creaciones elaboradas con diversos materiales, además de conocer el trabajo de emprendedores de la región.

Gastronomía, juegos y un fin solidario en Unión

La feria también contará con un sector gastronómico y un espacio especialmente pensado para los más chicos, con juegos y actividades recreativas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

El valor de la entrada general será de $2.000 para mayores de 12 años, mientras que los menores podrán ingresar sin cargo.

El 24, 25 y 26 de julio en el Estadio Ángel Malvicino se llevará a cabo la 17º edición de la tradicional Feria del Club Atlético Unión.



Artesanos y emprendedores

Arte con materiales diversos

Sector gastronómico



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Desde la institución recordaron que la organización del evento está a cargo del Departamento de Básquet y que todo lo recaudado será destinado a fortalecer las categorías formativas de esa disciplina, contribuyendo al crecimiento de los jóvenes deportistas del club.

Con una convocatoria que año tras año reúne a miles de visitantes, la Feria del Club Unión volverá a combinar emprendedurismo, entretenimiento y un objetivo solidario en uno de los espacios más emblemáticos de la institución.