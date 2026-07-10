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La confesión de Nico Paz sobre su primer Mundial con la Selección argentina

El futbolista más joven del plantel de Lionel Scaloni contó por qué eligió representar a Argentina y qué significa compartir equipo con Lionel Messi.

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 12:23hs
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La confesión de Nico Paz sobre su primer Mundial con la Selección argentina

Nico Paz, el jugador más joven de la Selección argentina en el Mundial 2026, reconoció que está cumpliendo un sueño al disputar su primera Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

El mediocampista de 21 años, nacido en España e hijo del exfutbolista Pablo Paz, habló en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA y explicó que nunca dudó en representar a Argentina, pese a haberse formado futbolísticamente en Europa y haber debutado en Real Madrid.

Es un orgullo muy grande, un sueño que tengo desde que era chiquito”, expresó Paz, quien contó que su padre fue clave para transmitirle el sentimiento por la Selección desde la infancia.

Nico Paz, y la influencia de su padre en la Selección Argentina

Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país, me compraba las camisetas con mi nombre, siempre alentando desde un poco más lejos que los demás”, señaló el actual futbolista del Como de Italia.

El mediocampista también destacó la influencia de su padre, quien jugó para la Selección argentina y disputó un Mundial: “Me ayudó mucho y me enseñó mucho. Que haya jugado en la Selección y un Mundial me lo hace todo un poquito más fácil. Desde chiquito me hizo ver que era posible”.

Paz atraviesa su primera experiencia mundialista en un plantel cargado de figuras y con un condimento especial: compartir equipo con Lionel Messi, en el que todo indica será el último Mundial del capitán argentino.

Intento ser consciente, aunque es difícil, porque lo que estoy viviendo es algo que le gustaría a todo el mundo: vivir un Mundial, con la Selección, el último de Leo”, expresó.

Sobre Messi, fue contundente al marcar la dimensión del capitán: “Es increíble vivirlo con él. Reemplazarlo no, porque es imposible: es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él”.

Además, agregó: “Es un orgullo compartir plantel con él y algunos minutos, como en los amistosos, un sueño”.

El zurdo también habló del cariño que recibe de los hinchas desde su aparición en la Selección y aseguró que esa muestra de apoyo lo sorprendió. “Me sorprende que tanta gente me ame”, admitió Paz, aunque aclaró que no lo vive como una presión extra: “Me ayuda muchísimo a estar suelto y con confianza en el campo. Intento devolverles eso”.

Paz ya tuvo minutos en el Mundial ante Jordania y, aunque no volvió a ingresar, es uno de los futbolistas jóvenes más valorados por Lionel Scaloni dentro del plantel argentino.

Paz Selección Scaloni
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