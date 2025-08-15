Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Por primera vez en el Torneo, Marcelo Estigarribia será titular este viernes cuando Unión visite a Instituto. El delantero atraviesa un flojo presente y tendrá que aprovechar esta chance

Marcelo Estigarribia será titular por primera vez en el Torneo y tendrá que aprovechar la chance que le da Madelón.

Marcelo Estigarribia fue el refuerzo por el que la dirigencia de Unión más dinero invirtió , ya que el Tate adquirió su ficha e n algo más de 1.600.000 dólares. Llegó para reemplazar a Adrián Balboa, pero jamás logró asentarse, pese a marcar un par de goles.

Sus flojos rendimientos lo llevaron a ser suplente y cada vez que entró no fue solución , a excepción del último partido ante Argentinos en donde no desentonó con algunas buenas acciones individuales.

Eso hizo que el DT rojiblanco Leonardo Madelón le diera la chance de por primera vez en el campeonato ser titular, postergando al banco de relevos a Lucas Gamba.

Así las cosas, frente a Instituto, Estigarribia tendrá que aprovechar esta nueva chance que tiene para de una vez por todas demostrar sus condiciones y darle la razón a la dirigencia, por el dinero invertido.

LEER MÁS: Unión busca romper una racha adversa en el historial ante Instituto

En lo que va de este 2025, Estigarribia disputó 23 partidos con la camiseta rojiblanca y anotó apenas dos goles. Uno a Banfield en el Torneo Apertura y el restante ante Colegiales en Copa Argentina. Lleva sumados 1381', es decir un gol cada 690'.

Claramente, Estigarribia está en deuda y es por ello que este viernes ante Instituto tiene la gran chance de comenzar a enderezar su rumbo con la camiseta de Unión.

En este caso, será compañero de ataque con otro jugador de área como Cristian Tarragona y allí se verá de qué manera se pueden complementar.