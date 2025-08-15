Uno Santa Fe | Unión | Estigarribia

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Por primera vez en el Torneo, Marcelo Estigarribia será titular este viernes cuando Unión visite a Instituto. El delantero atraviesa un flojo presente y tendrá que aprovechar esta chance

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 14:25hs
Marcelo Estigarribia será titular por primera vez en el Torneo y tendrá que aprovechar la chance que le da Madelón.

Marcelo Estigarribia será titular por primera vez en el Torneo y tendrá que aprovechar la chance que le da Madelón.

Marcelo Estigarribia fue el refuerzo por el que la dirigencia de Unión más dinero invirtió, ya que el Tate adquirió su ficha en algo más de 1.600.000 dólares. Llegó para reemplazar a Adrián Balboa, pero jamás logró asentarse, pese a marcar un par de goles.

Estigarribia y una chance que está obligado a aprovechar

Sus flojos rendimientos lo llevaron a ser suplente y cada vez que entró no fue solución, a excepción del último partido ante Argentinos en donde no desentonó con algunas buenas acciones individuales.

Eso hizo que el DT rojiblanco Leonardo Madelón le diera la chance de por primera vez en el campeonato ser titular, postergando al banco de relevos a Lucas Gamba.

Así las cosas, frente a Instituto, Estigarribia tendrá que aprovechar esta nueva chance que tiene para de una vez por todas demostrar sus condiciones y darle la razón a la dirigencia, por el dinero invertido.

LEER MÁS: Unión busca romper una racha adversa en el historial ante Instituto

En lo que va de este 2025, Estigarribia disputó 23 partidos con la camiseta rojiblanca y anotó apenas dos goles. Uno a Banfield en el Torneo Apertura y el restante ante Colegiales en Copa Argentina. Lleva sumados 1381', es decir un gol cada 690'.

Claramente, Estigarribia está en deuda y es por ello que este viernes ante Instituto tiene la gran chance de comenzar a enderezar su rumbo con la camiseta de Unión.

En este caso, será compañero de ataque con otro jugador de área como Cristian Tarragona y allí se verá de qué manera se pueden complementar.

Estigarribia Madelón Unión
Noticias relacionadas
quien es bruno amiconi, el arbitro del cruce entre instituto y union

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro del cruce entre Instituto y Unión

union busca romper una racha adversa en el historial ante instituto

Unión busca romper una racha adversa en el historial ante Instituto

union busca aire en alta cordoba y romper su racha negativa fuera de casa

Unión busca aire en Alta Córdoba y romper su racha negativa fuera de casa

mira la lista de viajeros que union utilizara en cordoba contra instituto

Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

Lo último

Copa Libertadores: así se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final

Copa Libertadores: así se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final

Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

En el primer semestre, los trabajadores privados perdieron frente a la inflación y los empleados públicos la superaron

En el primer semestre, los trabajadores privados perdieron frente a la inflación y los empleados públicos la superaron

Último Momento
Copa Libertadores: así se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final

Copa Libertadores: así se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final

Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

Cinco jugadores de Colón jugaron un amistoso con la Sub 20 del Ascenso

En el primer semestre, los trabajadores privados perdieron frente a la inflación y los empleados públicos la superaron

En el primer semestre, los trabajadores privados perdieron frente a la inflación y los empleados públicos la superaron

Claudio Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

Claudio Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi

Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Estigarribia y la obligación de aprovechar la chance que le da Madelón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"