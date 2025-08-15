Uno Santa Fe | Ovación | Natación

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

El ex nadador de Unión, Dante Nicola, logró medalla de oro en el relevo 4x100 combinado masculino. Agostina Hein sumó su tercer oro en los 200 combinados.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 08:45hs
El ex Unión

El ex Unión, Dante Nicola, tercero desde la izquierda, con la medalla de oro conseguida en Asunción.

En la última jornada de la natación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay, la delegación nacional sumó dos nuevas medallas doradas, una más para Agostina Hein en los 200 metros combinado, sumando su tercer oro, y una dorada para el relevo 4x100 combinado masculino, además de una plateada para el relevo 4x100 combinado femenino. Con los títulos de Agostina Hein y de la posta 4x100 combinado masculina, Argentina terminó su participación en los Juegos Panamericanos Junior con 16 medallas.

Dante Nicola medalla de oro en el relevo

Oriundo de Morteros, radicado actualmente en los Estados Unidos, pero con paso importante y largo por Unión de Santa Fe, especialista en pecho, a quien muchos apodan el heredero del gran Gabriel Morelli, consiguió medalla de oro en la prueba de relevo. Fue su segunda medalla, ya que anteriormente, habría logrado la de plata en la posta 4x100 combinada mixta a junto a Agostina Hein, Lucía Gauna y Ulises Saravia.

En la última jornada para la natación, los chicos argentinos obtuvieron la medalla de oro el relevo masculino 4x100m combinado. Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola Rho-y Ulises Saravia hicieron un tiempo de 3m36s53, quebrando el récord de estos Juegos Panamericanos Junior. Por el lado femenino, Cecilia Dieleke, Catalina Acacio, Agostina Hein y Lucía Gauna se consagraron Subcampeonas con un registro de 4m12s44.

Agostina Hein.jpg
La argentina Agostina Hein se consagró en la prueba de 200 metros combinados y cosechó otro récord panamericano

La argentina Agostina Hein se consagró en la prueba de 200 metros combinados y cosechó otro récord panamericano

La bonaerense, Agostina Hein logró su tercera medalla dorada en estos Juegos, en la final de los 200 metros combinado individual femenino, con un tiempo de 2m12s12, nuevo récord panamericano Junior y otra clasificación a Lima 2027. Había ganado su serie clasificatoria con 2m17s70. También en los 200m combinados femenino compitió Magdalena Portela (había sido cuarta en su serie, con 2m23s42) y en la final fue quinta, con 2m18s68.

Martina Urgelles logró el quinto puesto en la final de los 1.500 metros libres, con un tiempo de 17m10s50. Fernando Arce, quien había ganado su serie clasificatoria con 2m08s04, terminó sexto en la final de los 200 metros combinados individual, con un registro de 2m04s24.

Natación Asunción Dante Nicola
Noticias relacionadas
La Zona Campeonato sigue a toda máquina en el torneo Oficial.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Oficial de hockey

Felipe Contepomi y Julián Montoya brindaron una conferencia de prensa en Córdoba.

Felipe Contepomi destacó la competencia constante dentro del equipo

Dimas Toty Garateguy de Colón de Santa Fe peleará en Maipú, provincia de Buenos Aires.

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

un racing alternativo quiere meterse en zona de clasificacion ante tigre

Un Racing alternativo quiere meterse en zona de clasificación ante Tigre

Lo último

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Último Momento
Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"