Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

El ex nadador de Unión, Dante Nicola, logró medalla de oro en el relevo 4x100 combinado masculino. Agostina Hein sumó su tercer oro en los 200 combinados.

El ex Unión, Dante Nicola, tercero desde la izquierda, con la medalla de oro conseguida en Asunción.

En la última jornada de la natación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay, la delegación nacional sumó dos nuevas medallas doradas, una más para Agostina Hein en los 200 metros combinado, sumando su tercer oro, y una dorada para el relevo 4x100 combinado masculino, además de una plateada para el relevo 4x100 combinado femenino. Con los títulos de Agostina Hein y de la posta 4x100 combinado masculina, Argentina terminó su participación en los Juegos Panamericanos Junior con 16 medallas.

Oriundo de Morteros, radicado actualmente en los Estados Unidos, pero con paso importante y largo por Unión de Santa Fe, especialista en pecho, a quien muchos apodan el heredero del gran Gabriel Morelli, consiguió medalla de oro en la prueba de relevo. Fue su segunda medalla, ya que anteriormente, habría logrado la de plata en la posta 4x100 combinada mixta a junto a Agostina Hein, Lucía Gauna y Ulises Saravia.

En la última jornada para la natación, los chicos argentinos obtuvieron la medalla de oro el relevo masculino 4x100m combinado. Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola Rho-y Ulises Saravia hicieron un tiempo de 3m36s53, quebrando el récord de estos Juegos Panamericanos Junior. Por el lado femenino, Cecilia Dieleke, Catalina Acacio, Agostina Hein y Lucía Gauna se consagraron Subcampeonas con un registro de 4m12s44.

Agostina Hein.jpg La argentina Agostina Hein se consagró en la prueba de 200 metros combinados y cosechó otro récord panamericano

La bonaerense, Agostina Hein logró su tercera medalla dorada en estos Juegos, en la final de los 200 metros combinado individual femenino, con un tiempo de 2m12s12, nuevo récord panamericano Junior y otra clasificación a Lima 2027. Había ganado su serie clasificatoria con 2m17s70. También en los 200m combinados femenino compitió Magdalena Portela (había sido cuarta en su serie, con 2m23s42) y en la final fue quinta, con 2m18s68.

Martina Urgelles logró el quinto puesto en la final de los 1.500 metros libres, con un tiempo de 17m10s50. Fernando Arce, quien había ganado su serie clasificatoria con 2m08s04, terminó sexto en la final de los 200 metros combinados individual, con un registro de 2m04s24.