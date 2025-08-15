Uno Santa Fe | Ovación | Quimsa

Quimsa sigue su armado con el fichaje del alero Tomás Cavallero

El alero Tomás Cavallero, de reciente paso por el básquet italiano, se convirtió en otra cara nueva de Quimsa de cara a la temporada 2025/26

15 de agosto 2025 · 16:41hs
El alero Tomás Cavallero es otra de las caras nuevas para el Quimsa modelo 2025/26.



Quimsa confirmó la incorporación de Tomás Cavallero, alero de 27 años y 1,96 metros de altura, quien volverá a disputar la Liga Nacional de Básquet luego de tres años en el exterior. El ex Boca se sumará de inmediato a los entrenamientos de la Fusión de cara a la nueva temporada.

Tomás Cavallero debutó en Boca en la temporada 2016/17 y tuvo dos ciclos en el Xeneize ya que en su primera experiencia por Europa Adepla y Benicarló de España. En la 2022/23 regresó al viejo continente para jugar en el MBK Banik (Eslovaquia) y en Královští sokoli (Rep. Checa). Sus últimos clubes fueron en el ascenso de Italia donde jugó con el Rieti, Juvecaserta y el Blacks Faenza donde promedió 14 puntos, 4.4 rebotes y 2.2 asistencias.

De esta manera el equipo dirigido por Leandro Ramella cuenta con Diego Figueredo, Sebastián Orresta, Diego Collomb, Brandon Robinson, Matías Solanas, Leonardo Lema, Nicolás Romano, Jerome Meyinsse y Tomás Cavallero.

“Estoy muy contento por este nuevo desafío. Agradezco a la institución por confiar en mí. Es un orgullo para mi representar un club con tanta historia como Quimsa y también volver a la Liga Nacional. Vamos a ser un gran año”.

