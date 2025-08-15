Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Kevin Zenón fuerza su salida en este mercado de pases, Olympiacos de Grecia mejora su oferta, y Unión y Boca se frotan las manos.

Unión espera expectante la definición de la transferencia de Kevin Zenón al Olympiacos de Grecia, club cuyos dueños también son propietarios del Nottingham Forest, según informaciones desde Buenos Aires.

El mediocampista zurdo, de quien Unión posee el 20% de su ficha, no formó parte ni del equipo suplente que Miguel Ángel Russo paró ante Boca, y quedaría fuera de los convocados, ya que solicitó la transferencia mientras se ultiman los detalles de la operación.

LEER MÁS: Unión, del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Dómina

El mercado europeo sigue abierto, y Boca permanece atento: son varios los jugadores del plantel de Russo que son seguidos desde el Viejo Continente, y Zenón se destaca por el interés de Grecia. Días atrás, Olympiacos realizó una oferta de 7 millones de dólares por el 80% del pase, pero desde el Xeneize la rechazaron, ya que tras los impuestos vigentes solo recibirían cerca de 3 millones.

Sin embargo, el periodista Diego Monroig confirmó que el club griego volverá a insistir con la operación: “Pueden ser horas claves o días definitorios para la situación de Zenón. Tengo entendido que Olympiacos volverá a la carga”, sostuvo en Sportscenter de ESPN.

Según Monroig, existe diálogo abierto entre los clubes, y antes del fin de semana podrían concretarse avances en la negociación, siempre que se mejore la oferta inicial. Boca, que había fijado una cláusula de 15 millones de dólares, estaría dispuesto a vender por una cifra cercana a 10 millones, según indicó Facundo Pérez en D Sports Radio.

La postura de Unión con el pase de Zenón

En tanto, desde Unión, el presidente Luis Spahn confirmó la postura del club respecto al porcentaje que le corresponde: “Recibimos una comunicación de que el dinero que se está ofreciendo lo quiere retener Boca de forma exclusiva. Me llamó el representante para que nosotros nos quedemos en el fútbol europeo con el 20% de una futura venta. No es la posición de la Comisión Directiva, ante las necesidades económicas que tenemos los clubes con una economía más débil, no estamos en condiciones de postergar ingresos”.

LEER MÁS: Unión reformula el esquema de premios para el final de la temporada

Spahn agregó que están dispuestos a buscar un punto intermedio, sin resignar derechos: “Nos parecía razonable que se nos pague anualmente un porcentaje en una cuota, o que ceda Boca y nos comparta el 20% de sus ingresos. Si no, no se vende, o bien se flexibiliza el club inglés en la oferta. Alguien va a tener que ceder. Queremos colaborar, pero no ceder de forma absoluta”.

Con estas conversaciones en curso, la transferencia de Kevin Zenón se perfila como inminente, aunque aún resta definir detalles económicos y la forma de distribución entre los clubes involucrados. Unión busca asegurarse de recibir su parte correspondiente en un acuerdo que respete sus derechos y necesidades financieras.