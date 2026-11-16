Rescataron una yarará debajo de un auto en la Costanera: advierten por la aparición de fauna silvestre debido a la crecida

Personal de la Policía Ecológica capturó este domingo por la noche a un ejemplar de serpiente en la intersección de Almirante Brown y Boneo, tras un llamado al 911. Especialistas recuerdan que el avance del agua por las crecidas y las lluvias favorece el desplazamiento de animales silvestres hacia zonas urbanas.

Rescataron una yarará debajo de un auto en plena Costanera de Santa Fe. Foto: archivo UNO Santa Fe

El impacto de la crecida de los ríos y las precipitaciones en la región no sólo moviliza operativos de asistencia a familias ribereñas, sino que también genera situaciones inusuales en el ámbito urbano. Durante la noche del domingo 15 de noviembre, personal de la Policía Ecológica —dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I— concretó el rescate de una víbora yarará de tamaño mediano que se había apostado debajo de un automóvil en la zona costera de la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se originó a partir de una alerta recibida a través de la Central de Emergencias 911, que derivó el caso al equipo especializado. Al arribar a inmediaciones de la avenida Almirante Brown y calle Boneo, los agentes constataron la presencia del ofidio bajo un vehículo estacionado y procedieron a su captura segura sin que se registraran personas afectadas. Tras el rescate, el ejemplar quedó a disposición del área provincial de Fauna para su evaluación y posterior reubicación en su hábitat natural.

LEER MÁS: Hallaron otra yarará en plena Costanera santafesina

El factor climático: por qué aparecen serpientes en zonas urbanas

Especialistas en biodiversidad y rescate animal advierten que los fenómenos climáticos extremos —como las crecientes sostenidas del río Paraná, los desbordes de arroyos y las lluvias intensas— alteran de forma directa el ecosistema de las islas y valles aluviales.

Ante el anegamiento progresivo de sus refugios naturales en la zona de bañados e islas, diversas especies de la fauna autóctona, incluidas las serpientes (como las yararás), se ven obligadas a desplazarse. En su búsqueda de terrenos secos o refugio, suelen cruzar nadando o transportarse en camalotes flotantes, terminando frecuentemente en la costanera, parques, patios, veredas o debajo de vehículos en los barrios urbanizados.

Recomendaciones y números útiles ante el avistamiento de ofidios

Ante la posible presencia de una serpiente en la vía pública o en propiedades particulares, las autoridades sanitarias y de seguridad reiteran una serie de pautas fundamentales para prevenir accidentes y mordeduras:

Mantener distancia prudente: No intentar acercarse, tocar o interactuar bajo ninguna circunstancia con el animal.

Alejar a niños y mascotas: garantizar un perímetro seguro para evitar reacciones defensivas del ofidio que pongan en riesgo a la familia o animales domésticos.

Evitar intentos de captura: no manipular la serpiente ni intentar matarla por medios caseros.

Dar aviso inmediato: comunicarse con los canales oficiales para la intervención de personal capacitado en manejo de fauna silvestre.

Para reportar emergencias o solicitar asistencia en la ciudad de Santa Fe, se encuentran disponibles las líneas gratuitas del 911 (Policía) y la Atención Ciudadana de la Municipalidad al 0800-777-5000.