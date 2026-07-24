Fenómeno de El Niño: Santa Fe prepara una red de espacios seguros para responder a posibles inundaciones

El municipio rubricó acuerdos con 18 instituciones de distintos barrios para contar con centros de evacuación y asistencia en caso de una emergencia hídrica. Los espacios ya están siendo refaccionados

Clubes, vecinales e instituciones intermedias funcionarán como albergues o refugios ante las consecuencias que podría dejar el fenómeno de El Niño

La Municipalidad de Santa Fe dio un nuevo paso en su estrategia de prevención frente a un eventual impacto del fenómeno de El Niño . Este jueves, el intendente Juan Pablo Poletti encabezó la firma de convenios con 18 instituciones de la ciudad para conformar una red territorial de espacios seguros , destinados a brindar asistencia a la población en caso de emergencias hídricas .

La iniciativa forma parte del plan municipal de gestión del riesgo y busca contar con lugares previamente identificados y geolocalizados donde los vecinos puedan ser alojados o recibir contención ante lluvias intensas, anegamientos o crecidas de los ríos .

Clubes, vecinales e instituciones intermedias funcionarán como albergues o refugios ante las consecuencias que podría dejar el fenómeno de El Niño gentileza

Obras para acondicionar los espacios seguros

En paralelo a la firma de los convenios, el municipio inició trabajos de infraestructura y mantenimiento en las instituciones que integrarán la red. Las tareas incluyen reparación de techos, pintura, reacondicionamiento de sanitarios y mejoras generales, con el objetivo de garantizar que los espacios estén en condiciones de recibir a familias en una situación de emergencia.

Estos edificios pasarán a formar parte de los protocolos municipales de actuación, permitiendo coordinar de manera anticipada las responsabilidades y la logística en caso de que sea necesario activar un operativo de evacuación.

Poletti: "Prepararse es actuar con responsabilidad"

Durante el acto, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de planificar antes de que ocurra una contingencia. "Prepararse no significa generar preocupación; significa asumir con responsabilidad el deber de anticiparnos", expresó.

El mandatario recordó la experiencia adquirida durante la pandemia y sostuvo que esa enseñanza debe trasladarse a la gestión de los riesgos climáticos. "Como me enseñó el Covid, no tenemos que esperar a que el problema venga; tenemos que pensar que el problema lo tenemos, cómo nos organizamos y tener todo firmado, charlado y organizado para poder dar respuesta", afirmó.

Poletti también remarcó que, si bien Santa Fe cuenta con una larga experiencia en materia de reconstrucción y resiliencia frente a inundaciones, la planificación no elimina los efectos que puede generar un evento climático extremo.

"Si ocurre el fenómeno, no quiere decir que porque estemos preparados no vamos a sufrir anegamientos. Posiblemente haya sectores de la ciudad que vayan a estar anegados porque vivimos rodeados de ríos. Lo que nosotros tenemos que estar es preparados para dar respuesta a los vecinos", señaló.

Una red territorial para asistir a los vecinos

El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, explicó que el objetivo es consolidar una red de espacios seguros distribuidos estratégicamente en distintos barrios para ofrecer asistencia, información y contención durante una eventual emergencia hídrica.

El funcionario recordó además que en episodios anteriores muchas familias desconocían cómo actuar ante una inundación, por lo que uno de los ejes del programa será fortalecer la difusión de los protocolos y acercar información clara a cada vecino.

Qué instituciones integran la red de espacios seguros

Los convenios fueron firmados con vecinales, clubes e instituciones intermedias de distintos puntos de la ciudad. Entre ellas se encuentran:

Vecinal Santa Marta

Vecinal Sarmiento

Vecinal Las Delicias

Vecinal Facundo Quiroga

Vecinal Guadalupe Oeste

Vecinal Juan de Garay

Vecinal Centenario

Vecinal Pro Mejoras Alto Verde

Vecinal Schneider

Vecinal Ciudadela Norte

Club Cabal

Club Unidos del Norte

Club Mitre

Club Pucará

Club Newell's Old Boys

CILSA

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe

Camping Canillitas

El compromiso de las instituciones barriales

Desde las entidades que participan del programa destacaron la importancia de prepararse antes de que ocurra una emergencia. La presidenta de la Vecinal Ciudadela Norte, Daiana Angini, calificó el acuerdo como "superfavorable para la ciudad" y explicó que la institución ya realizó mejoras en baños y cocina, además de incorporar camas para alojar entre 15 y 20 personas de manera permanente.

En tanto, Néstor Marega, representante de la Vecinal Schneider, consideró fundamental que las obras se ejecuten con anticipación y no cuando las lluvias ya estén afectando a los barrios.

Por su parte, Miguel Cantero, del Club Newell's Old Boys, recordó el rol que cumplió la institución durante las inundaciones de 2003 y reafirmó el compromiso de volver a abrir sus puertas si la situación lo requiere.

"El club está siempre dispuesto a recibir a los vecinos. Lo importante es superar los problemas de forma colectiva y tender una mano a quienes más lo necesitan", expresó.

Con esta nueva red de espacios seguros, la Municipalidad de Santa Fe busca reforzar la capacidad de respuesta ante posibles eventos climáticos extremos y llegar con mayor rapidez a los barrios que puedan verse afectados por una emergencia hídrica.

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