Con las primeras luces del jueves, realizaron cinco allanamientos en distintas viviendas de la ciudad de Santo Tomé, en los que detuvieron a siete personas: una mujer y seis hombres. Además, secuestraron tres armas de fuego, dos de guerra y una de uso civil, balas y una máquina de cargar cartuchos.

Entre los hombres apresados, dos de ellos cuentan con prisión domiciliaria y están en juicio por el asesinato a balazos del efectivo Pablo Cejas ocurrido en el mes de julio de 2017 en barrio Yapeyú.

• LEER MÁS: Piden perpetua para los asesinos del policía Pablo Cejas

Investigación

Pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal culminaron lo ordenado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Omar de Pedro y allanaron las viviendas ubicadas en República de Chile 3100, Chaperauge y Saavedra, Castelli 4500, Roverano 2400, y en otras cuatro viviendas ubicadas en Castelli al 4600.

allanamientos santo tomé detenidos Cejas 3.jpg Los allanamientos realizados en la ciudad de Santo Tomé UNO Santa Fe

allanamientos santo tomé detenidos Cejas 2.jpg Los allanamientos realizados en la ciudad de Santo Tomé UNO Santa Fe

Luego de las irrupciones en los inmuebles, detuvieron a siete personas, una mujer, T. N. M. de 20 años y seis hombres, J. A. L. de 22 años, R. C. V. de 42 años, C. M. R. de 23, G. A. C de 43 años, G. J. C. de 19 años y B. N. C. de 18 años. Los dos últimos nombrados se hallaban en prisión domiciliaria vinculados a la causa del asesinato del policia Pablo Cejas.

En los procedimiento encontraron un revólver calibre 38 cargado, una escopeta tumbera cargada con cartuchos y una pistola calibre 22 cargada, todas las armas en aparentes buenas condiciones de funcionamiento como una máquina para recargar cartuchos y tres teléfonos celulares.

allanamientos santo tomé detenidos Cejas.jpg Los elementos secuestrados en los allanamientos realizados en la ciudad de Santo Tomé UNO Santa Fe

Delitos imputados

Informaron a la jefatura de la AIC sobre el resultado del procedimiento, y estos hicieron lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Omar de Pedro, que ordenó que las siete personas continuaran privadas de su libertad, que sean identificadas y que se les forme causa por los delitos de "tenencia indebida de arma de fuego y munición de guerra y de arma de fuego de uso civil", además de la consiguiente valoración sobre la situación particular de los relacionados con el asesinato de Pablo Cejas.