Golpe millonario en Cayastacito: detuvieron a uno de los acusados de robar $50 millones a un camionero

El violento asalto ocurrió a fines de marzo sobre la Ruta Provincial Nº 62, en jurisdicción de San Justo. Los delincuentes interceptaron al transportista a balazos, lo maniataron con precintos y le robaron $50 millones en efectivo. Este jueves fue detenido el principal investigado y ahora buscan al resto de la banda.

Golpe millonario: detienen a un sospechoso de robar $50 millones a un camionero en Cayastacito.

La investigación por el millonario asalto cometido contra un camionero sobre la Ruta Provincial N.º 62, a la altura de la localidad de Cayastacito , tuvo un avance clave este jueves con la detención de un hombre de 44 años señalado como presunto jefe e integrante de la banda que concretó el golpe.

El procedimiento fue realizado por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, en el marco de una causa que lleva adelante la fiscal Daniela Montegrosso, de la Unidad Fiscal de San Justo.

Además de la aprehensión, los investigadores secuestraron más de 3,3 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y el vehículo que habría sido utilizado durante el ataque.

El violento asalto

El hecho ocurrió el 27 de marzo pasado sobre la Ruta Provincial Nº 62, en jurisdicción de Cayastacito. La víctima fue un camionero de 31 años que se desempeña para la empresa Don Quito, con sede en Santa Rosa de Calchines. Mientras circulaba por la zona, fue interceptado por tres delincuentes que se movilizaban en un Renault Sandero gris.

Según la reconstrucción del caso, los atacantes efectuaron al menos un disparo contra la puerta del camión para obligarlo a detener la marcha. Uno de los proyectiles generó una esquirla que impactó en una de las piernas del conductor y le provocó una lesión.

Una vez detenido el vehículo, los delincuentes subieron a la cabina, inmovilizaron al chofer con precintos y le sustrajeron $50 millones en efectivo junto con su teléfono celular.

Por el hecho se investigan los delitos de robo calificado y privación ilegítima de la libertad.

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Investigación

A partir de la denuncia, la Policía de Investigaciones inició una serie de medidas para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Los pesquisas analizaron registros de cámaras de videovigilancia, lograron identificar el dominio completo del Renault Sandero utilizado durante el golpe y avanzaron con tareas de geolocalización telefónica.

Con esos elementos reunidos, establecieron la presunta participación de un hombre identificado por sus iniciales L. E. C., de 44 años, hijo de la titular registral del automóvil.

Con el avance de las evidencias, la fiscal Montegrosso solicitó al juez Sergio Carraro órdenes de allanamiento para distintos domicilios vinculados al sospechoso y su entorno.

Allanamientos

Los operativos se concretaron en viviendas ubicadas en Santa Fe y Sauce Viejo.

En una casa de calle Primera Junta al 4500, donde reside la pareja del investigado, los agentes secuestraron $3.017.000 en efectivo y tres teléfonos celulares.

En otro domicilio ubicado en la esquina de Sarmiento y Bélice, en Sauce Viejo, los efectivos detuvieron al principal sospechoso durante las primeras horas del día. Allí también secuestraron cuatro teléfonos celulares, una notebook, un pendrive, el Renault Sandero presuntamente utilizado en el asalto, documentación del vehículo y otros $377.300 en efectivo.

Además, en una vivienda de calle Lamadrid al 7300, donde vive un familiar del detenido, fueron incautados otros cinco teléfonos celulares.

Delitos imputados

Tras los procedimientos, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación ordenó que el hombre permanezca privado de su libertad mientras avanza la investigación.

También dispuso que sea identificado formalmente, sometido a revisión médica y notificado por los delitos de robo calificado y privación ilegítima de la libertad.

La investigación continúa abierta y ahora el objetivo está puesto en identificar y detener al resto de los integrantes de la banda que participó del millonario golpe.