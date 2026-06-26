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Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final

Uruguay perdió 1-0 ante España y de esta manera, el seleccionado argentino jugará en 16avos contra Cabo Verde el 3 de julio en Miami

26 de junio 2026 · 23:10hs
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La Selección Argentina jugará en 16avos ante Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami.

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La Selección Argentina jugará en 16avos ante Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami.

Uruguay consumó uno de los fracasos más grandes de su historia y, tras caer 1 a 0 ante España, quedó eliminado en fase de grupos del Mundial 2026. Con su empate sin goles ante Arabia Saudita, Cabo Verde hizo historia, se aseguró el segundo lugar del Grupo H y enfrentará a la Selección Argentina en dieciseisavos de final.

Argentina enfrentará a Cabo Verde

Con el triunfo ante Austria, la Selección Argentina ya abrochó su boleto a la siguiente fase y se aseguró el primer lugar tras la victoria de Argelia sobre Jordania. Desde ese día sabía que iba a enfrentar el próximo viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami al segundo del Grupo H.

Este viernes, tras una apasionante definición, se confirmó que será Cabo Verde. La selección africana, debutante en Mundiales, empató todos los partidos y se aseguró una histórica clasificación a dieciseisavos de final.

Argentina Cabo Verde Mundial
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