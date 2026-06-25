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Rescataron a una joven en Laguna Paiva: dos detenidos y un auto secuestrado por una presunta privación ilegítima de la libertad

Un amplio operativo policial permitió rescatar a una joven que habría sido víctima de una privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Un tercer hombre permanece prófugo

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de junio 2026 · 09:02hs
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La localidad de Laguna Paiva

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La localidad de Laguna Paiva, en el departamento La Capital. 

Un amplio operativo policial realizado durante la mañana de este jueves en Laguna Paiva permitió rescatar a una joven de 27 años que habría sido víctima de una privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos, un tercero permanece prófugo y se secuestró el automóvil presuntamente utilizado para cometer el delito.

El hecho

Todo comenzó alrededor de las 6.30 de la mañana, cuando vecinos de la ciudad alertaron a la central de emergencias 911 sobre una situación sospechosa ocurrida sobre avenida Lambert. Según los testimonios, dos hombres habrían obligado a una mujer a subir a un automóvil contra su voluntad.

Minutos después, efectivos de Orden Público, Cuerpos y de la Central de Información Criminal Operativa de la Policía de Santa Fe llegaron al lugar. Allí encontraron manchas de sangre y un palo que habría sido utilizado durante el episodio, además de recabar el testimonio de una persona que presenció parte de la secuencia.

El primer aprehendido

Con los primeros datos obtenidos, los investigadores desplegaron un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad. En el marco de esas tareas, los uniformados llegaron hasta una vivienda ubicada sobre avenida Lambert, donde aprehendieron a J. I. O., de 25 años.

Durante el procedimiento también secuestraron una motocicleta Honda Wave roja, propiedad de la víctima.

Víctima rescatada

Mientras continuaban los patrullajes, un transeúnte observó a la joven caminando en inmediaciones de las calles Lisandro de la Torre y San Juan. De inmediato, los policías la asistieron y la trasladaron al Samco de Laguna Paiva, donde recibió atención médica y fue sometida a una evaluación por las lesiones sufridas.

Posteriormente, los investigadores localizaron abandonado, a pocas cuadras del hospital, un Volkswagen Suran gris, señalado como el vehículo utilizado durante el hecho.

A escasa distancia de donde fue hallado el automóvil, efectivos de la Central de Información Criminal Operativa lograron la aprehensión de D. A. B., de 44 años.

Dos aprehendidos y un prófugo

Las autoridades informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y, posteriormente, a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Clelia Trossero, quien ordenó la realización de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima.

Además, dispuso que D. A. B. permanezca aprehendido por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones dolosas en contexto de violencia de género, mientras que J. I. O. quedó involucrado por el presunto delito de encubrimiento.

La fiscal también ordenó la captura de M. R. O., de 40 años, quien se encuentra prófugo y es investigado por privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, lesiones dolosas e incumplimiento de mandato judicial.

Las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer la mecánica del hecho y dar con el paradero del principal sospechoso.

• LEER MÁS: Amenazas al juez federal Walter Rodríguez: Gendarmería allanó dos inmuebles en la ciudad de Santa Fe

Laguna Paiva rescate joven detenidos
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