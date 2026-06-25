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Prefectura desarticuló una red de vendedores de drogas: diez aprehendidos y el secuestro de cocaína y bienes por $45 millones

Resultado del trabajo por la presunta comercialización de estupefacientes, pesquisas de la Prefectura Naval Argentina (PNA) ejecutaron este jueves en Rosario, Acebal y Carmen del Sauce 16 allanamientos simultáneos que culminaron con la aprehensión de diez personas y el secuestro de drogas, dinero, un arma de fuego y vehículos.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de junio 2026 · 19:26hs
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Prefectura desarticuló una red de vendedores de drogas: diez aprehendidos y el secuestro de cocaína y bienes por $45 millones

Prefectura desarticuló una red de vendedores de drogas: diez aprehendidos y el secuestro de cocaína y bienes por $45 millones

Durante los procedimientos, los pesquisas de la Prefectura Naval Argentina (PNA) irrumpieron en distintos inmuebles donde, según la pesquisa, operaba una organización dedicada al narcomenudeo.

En las requisas se incautaron más de 600 gramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y documentación considerada relevante para el avance de la investigación.

En una de las viviendas allanadas fue hallado además un revólver con municiones, el cual quedó incorporado a la causa junto con los restantes elementos secuestrados.

Desbaratan una banda vinculada al narcomenudeo tras 16 allanamientos en Santa Fe: hay diez detenidos

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Aprehendidos y secuestro

Los investigadores secuestraron un automóvil y una motocicleta que habrían sido utilizados en las maniobras bajo investigación. De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor total de los bienes incautados supera los 45 millones de pesos. La investigación continúa a los efectos de determinar el alcance de la organización y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Desbaratan una banda vinculada al narcomenudeo tras 16 allanamientos en Santa Fe: hay diez detenidos

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Ley de Microtráfico

Las medidas fueron ordenadas por el juez Penal de Primera Instancia del Distrito N.° 2, Florentino Malaponte, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con la intervención de la fiscal adjunta Brenda Debiasi. El operativo concluyó con la aprehensión de diez personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.° 14.239.

Desbaratan una banda vinculada al narcomenudeo tras 16 allanamientos en Santa Fe: hay diez detenidos

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La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se avanza en el análisis del material incautado y en la determinación del grado de participación de cada uno de los detenidos dentro de la organización desarticulada.

Prefectura drogas allanamientos cocaína microtráfico
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