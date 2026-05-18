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La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a un playero y a dos taxistas en Rosario

Derian G., hoy de 17 años, fue detenido con otros jóvenes y este lunes lo imputaron por portación de armas. Era inimputable cuando participó de tres crímenes

18 de mayo 2026 · 14:00hs
La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas.

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas.

El menor que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich y a dos taxistas, y quedó libre por ser no punible, fue aprehendido este domingo en la zona norte de Rosario. Se trata de Derian Maximiliano G., hoy de 17 años, quien estaba junto a otros dos jóvenes a los que les secuestraron una pistola cargada. Una juez de Menores lo imputó este lunes.

Agentes del Comando Radioeléctrico informaron cerca de las 5.30 del domingo que dos jóvenes de 17 y uno de 20 años fueron detenidos en la zona de Colastiné y Blomberg tras un patrullaje iniciado por una denuncia por disparos en ese sector del norte de Rosario. En ese marco identificaron a tres jóvenes sospechosos, entre los que estaba el menor que en marzo de 2024 formó parte del plan criminal para matar a cuatro hombres en sus puestos de trabajo.

El informe policial indica que los otros dos jóvenes demorados el domingo a la madrugada fueron identificados como Sergio Leonel F., de 17 años y Laureano Ángel R., de 20 años. El mayor de ellos llevaba una pistola calibre .380 cargado con nueve municiones y en el bolsillo tenía otros doce cartuchos. Los tres quedaron demorados a disposición de la Justicia.

En ese contexto este lunes la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena lo imputó como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Será alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil y se dispuso la participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.

El crimen de Bruno Bussanich y dos taxistas

Derian G. tenía 15 años cuando fue detenido como principal sospechoso del crimen del playero Bruno Bussanich, asesinado el 9 de marzo de 2024 en la estación de servicios Puma de Mendoza al 7600. La cámara de seguridad del lugar registró el momento en el que el adolescente entró a la oficina donde la víctima trabajaba y la mató a balazos sin mediar palabras.

El crimen de Bussanich ocurrió en el marco de la saga de cuatro homicidios que tuvieron como víctimas a personas que estaban en sus puestos de trabajo y fueron asesinadas al azar. La hipótesis de la Fiscalía en la causa, sobre la que hay un pedido de elevación a juicio, es que se trató de una represalia de organizaciones criminales al gobierno provincial.

En ese marco la declaración de Derian G. fue clave para desentrañar el plan criminal y fue él mismo quien se atribuyó su participación en otros dos crímenes de aquella saga. Se trata de los asesinatos de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, en los que participaron otros menores que ya fueron identificados.

Menor Bruno Bussanich taxistas crimen
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