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Dos aprehendidos tras violentar y robar en un bar de barrio Candioti

Ocurrió en “La Grieta”, sobre Marcial Candioti al 3100. La Policía secuestró elementos robados escondidos detrás de un arbusto.

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de mayo 2026 · 10:40hs
Dos aprehendidos tras violentar y robar en un bar de barrio Candioti

La activación de la alarma de un bar ubicado en barrio Candioti permitió que la Policía de Santa Fe lograra aprehender a dos presuntos delincuentes durante la madrugada de este martes, luego de una persecución por la zona. Los sospechosos fueron interceptados cuando escapaban con elementos robados del local gastronómico.

El hecho ocurrió minutos antes de la una de la madrugada en el bar “La Grieta”, situado sobre Marcial Candioti al 3100. Tras el alerta emitido a la Central de Emergencias 911, fueron comisionados al lugar dos efectivos de la Brigada Motorizada.

Al arribar, los uniformados constataron que una puerta de dos hojas presentaba la parte inferior izquierda violentada y observaron distintos objetos esparcidos sobre la vereda y la calle. En ese momento, un peatón les indicó que había visto a dos hombres correr hacia el sur llevando varios elementos.

Con esa información, los agentes realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron divisar a dos sospechosos en la esquina de Belgrano y Gobernador Candioti. Los policías iniciaron una persecución y, tras darles la voz de “Alto Policía”, consiguieron interceptarlos.

BARRIO CANDIOTI 2

Detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como O. C., de 37 años, y J. M. L., de 22. Además, detrás de un arbusto hallaron un parlante y botellas de vino que habrían sido sustraídas del comercio dañado.

Posteriormente, los efectivos informaron el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó que ambos continúen privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de los delitos de daño y robo.

barrio Candioti alarma
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