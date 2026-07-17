La Guardia: un enfrentamiento entre dos familias terminó con heridos, una moto robada y amenazas de muerte

Una familia que sostiene el comedor comunitario "Ayudemos a Ayudar" , en la Bajada Di Stéfano, denunció dos ataques ocurridos el mismo día. Los agresores provocaron destrozos, dejaron varios heridos y, según la denuncia, amenazaron de muerte a una de las víctimas. La Fiscalía ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Agresión y daños: Dos familias se enfrentaron en La Guardia, dejando heridos y destrozos en viviendas y un auto.

La Justicia investiga un grave episodio de violencia ocurrido en la Bajada Di Stéfano, en el distrito costero de La Guardia , donde dos familias protagonizaron un conflicto que terminó con personas heridas, importantes daños materiales, el robo de una motocicleta y amenazas con un arma de fuego.

Los hechos comenzaron durante la tarde del jueves y, según la denuncia de una de las damnificadas, volvieron a repetirse horas más tarde con mayor intensidad. Los involucrados en ambos episodios ya fueron identificados y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia.

El conflicto comenzó tras una pelea entre menores

De acuerdo con el relato de una de las víctimas, todo se inició cerca de las 17.15, cuando varios chicos jugaban al fútbol a media cuadra de su vivienda.

"Mis hijos, mis sobrinos y unos vecinitos estaban jugando a la pelota. Pasó esta gente, comenzaron a agredirlos y terminaron peleándose. Cuando cada uno volvía a su casa, vimos que empezaron a tirarnos ladrillos", contó.

La mujer explicó que los agresores llegaron hasta el frente de su domicilio, donde comenzaron a arrojar ladrillos y botellas contra la propiedad. El primer objetivo fue un automóvil estacionado, que sufrió importantes daños.

El ataque cesó momentáneamente cuando arribó personal policial.

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Un segundo ataque, heridos y amenazas con un arma

Como consecuencia del primer episodio, varios integrantes de la familia resultaron lesionados. Entre ellos, el esposo de la denunciante, quien sufrió heridas en una pierna y el abdomen; una nuera embarazada, que también recibió golpes; y la propia mujer, alcanzada por ladrillazos en la espalda.

Mientras realizaban la denuncia y eran examinados por el médico policial, recibieron un nuevo llamado que advertía que los agresores habían regresado a la vivienda.

Según denunció, en ese momento se encontraban en el domicilio sus dos hijos menores, su suegra y un niño con discapacidad.

"Destrozaron toda la casa. Rompieron todos los vidrios y también atacaron la vivienda de mi papá, que está enfrente", relató.

Durante ese segundo ataque, los agresores sustrajeron una motocicleta y, de acuerdo con la denuncia, una de las personas involucradas la amenazó apuntándole con una escopeta cuando intentó impedir el robo.

"Me apuntó a la cabeza y me dijo: 'Ahora te bajo'", aseguró la mujer.

La investigación

Tras la denuncia, la Jefatura de la Unidad Regional I informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de peritajes criminalísticos a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa se investiga, en principio, por los delitos de daños, lesiones y amenazas coactivas, mientras la Fiscalía procura reconstruir cómo se desencadenó el conflicto y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.