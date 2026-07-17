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Alto Verde: cayó preso un joven acusado de robar una carabina y ofrecerla a la venta por redes sociales

Como corolario de una investigación, esta mañana de viernes, con las primeras luces del amanecer, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda en el distrito costero de Alto Verde. Aprehendieron al principal investigado, B. N. A., de 21 años, por el hurto de un arma de fuego calibre .22, que luego ofrecía a la venta a través de las redes sociales.

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de julio 2026 · 18:09hs
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Alto Verde: cayó preso un joven acusado de robar una carabina y ofrecerla a la venta por redes sociales

En las últimas horas, en el distrito costero de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre de 21 años en el marco de una investigación por el hurto de un arma de fuego, con intervención de la fiscal Rosana Peresín del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La denuncia del damnificado

La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien manifestó que el pasado 22 de junio autores desconocidos ingresaron a su vivienda y sustrajeron una carabina calibre .22, debidamente registrada.

A partir de tareas investigativas, declaraciones testimoniales y el análisis de información publicada en redes sociales, los pesquisas identificaron a un joven que presuntamente exhibía y ofrecía a la venta el arma sustraída.

Con esos elementos, los pesquisas del Departamento Complejas I de la PDI solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio de Alto Verde. Si bien el primer procedimiento arrojó resultados negativos respecto del arma y del sospechoso, la información obtenida permitió establecer un segundo domicilio donde el requerido se encontraba oculto.

Aprehendido

Con autorización de la fiscal interviniente y la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Unidad Regional I La Capital, los pesquisas realizaron una requisa en una vivienda de Alto Verde, donde detuvieron a B. N. A., de 21 años. Además, secuestraron prendas de vestir de interés para la investigación.

Investigación

Los pesquisas comunicaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, cuyos responsables hicieron lo propio con la fiscal Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el joven continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para su identificación dactiloscópica y que se le atribuyera, de manera provisoria, el delito de encubrimiento de hurto de arma de fuego.

Alto Verde preso arma
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