Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó "con un caballo suelto" en la AU Santa Fe–Rosario

Se trata del conductor del vehículo que alrededor de las 6 de la mañana protagonizó el siniestro en el kilómetro 132, a la altura de Sauce Viejo. Falleció en el hospital Cullen

Este lunes por la mañana , pocos minutos antes de las 9 , falleció en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen , en la ciudad de Santa Fe , el penitenciario Juan Alberto García Rogido , de 43 años , quien había resultado gravemente herido tras protagonizar un violento accidente de tránsit o al chocar contra un " caballo suelto" en la autopista Santa Fe–Rosario .

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 132 , en un tramo comprendido entre la localidad de Matilde , en el departamento Las Colonias , y la ciudad de Sauce Viejo , en el departamento La Capital .

Violento choque contra un caballo

El hecho se produjo alrededor de las 6.15 de este lunes, cuando automovilistas que circulaban entre los kilómetros 131 y 133, en ambos sentidos de la autopista, observaron el choque y posterior vuelco de un automóvil tras impactar contra un equino que se encontraba suelto sobre la calzada.

Fueron los propios conductores quienes alertaron a la central de emergencias 911. Minutos después arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 19ª y del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, junto con agentes de la Guardia Provincial —ex Policía de Seguridad Vial—, quienes desplegaron un operativo de preservación del lugar.

Mientras se aguardaba la llegada de la emergencia sanitaria, el tránsito vehicular fue reducido a muy baja velocidad para evitar nuevos siniestros viales.

Asistencia y traslado al hospital Cullen

Un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) asistió al conductor herido, identificado como Juan Alberto García Rogido, y dispuso su traslado de urgencia al hospital Cullen.

En el nosocomio público, el penitenciario fue recibido por el equipo de Emergentología en el shock room, debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente, fue derivado a la unidad de terapia intensiva, donde permaneció internado hasta que finalmente falleció a las 8.50, como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Inaceptable presencia de animales sueltos en la autopista

La presencia de un caballo suelto pastando sobre la autopista Santa Fe–Rosario constituye un descuido grave y potencialmente mortal por parte del propietario del animal. Ya sea por falta de control, ausencia de corrales o negligencia, un equino sobre el pavimento representa un riesgo extremo para los conductores.

En este caso, el impacto resultó inevitable y las lesiones sufridas por el penitenciario fueron de tal magnitud que le provocaron la muerte dos horas y media después del choque.

Peritajes criminalísticos e investigación

La ocurrencia del hecho fue informada a las Jefaturas de las Unidades Regionales XI (Las Colonias) y I (La Capital), jurisdicciones que comparten el tramo de la autopista, y al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, la búsqueda de testigos y el relevamiento de posibles imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en los puentes que atraviesan la autopista.

Asimismo, dispuso que agentes de la Guardia Rural Los Pumas se hicieran cargo de la identificación del caballo, mediante marcas y señales, con el objetivo de dar con el propietario del animal. Las pericias en el lugar estuvieron a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

