Policías socorrieron a un bebé que convulsionó y no respiraba en avenida Blas Parera Dos suboficiales de la Brigada de Orden Urbano le practicaron maniobras de RCP y lograron estabilizarlo antes de trasladarlo al hospital Iturraspe, donde fue dado de alta con buen pronóstico. Por Juan Trento 1 de junio 2026 · 17:21hs

Policías socorrieron a un bebé que convulsionó y no respiraba en avenida Blas Parera

Este lunes, dos suboficiales de la Brigada de Orden Urbano (BOU) que circulaban por avenida Blas Parera, a la altura de calle Don Guanella, frente a la iglesia del Tránsito, escucharon los gritos desesperados de una mujer de 26 años que pedía auxilio: su hijo de un año había sufrido una caída, seguida de convulsiones, y no respiraba.

El bebé volvió a respirar Los dos suboficiales le practicaron de inmediato maniobras de RCP y lograron estabilizar al bebé, con una progresiva normalización de la actividad respiratoria. Luego lo trasladaron junto a su madre al hospital Iturraspe, donde una médica de guardia lo revisó y confirmó que respiraba con normalidad. El pequeño quedó en observación junto a su madre.