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Policías socorrieron a un bebé que convulsionó y no respiraba en avenida Blas Parera

Dos suboficiales de la Brigada de Orden Urbano le practicaron maniobras de RCP y lograron estabilizarlo antes de trasladarlo al hospital Iturraspe, donde fue dado de alta con buen pronóstico.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de junio 2026 · 17:21hs
Policías socorrieron a un bebé que convulsionó y no respiraba en avenida Blas Parera

Policías socorrieron a un bebé que convulsionó y no respiraba en avenida Blas Parera

Este lunes, dos suboficiales de la Brigada de Orden Urbano (BOU) que circulaban por avenida Blas Parera, a la altura de calle Don Guanella, frente a la iglesia del Tránsito, escucharon los gritos desesperados de una mujer de 26 años que pedía auxilio: su hijo de un año había sufrido una caída, seguida de convulsiones, y no respiraba.

El bebé volvió a respirar

Los dos suboficiales le practicaron de inmediato maniobras de RCP y lograron estabilizar al bebé, con una progresiva normalización de la actividad respiratoria. Luego lo trasladaron junto a su madre al hospital Iturraspe, donde una médica de guardia lo revisó y confirmó que respiraba con normalidad. El pequeño quedó en observación junto a su madre.

Informe médico

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del menor. La Jefatura policial destacó y felicitó el desempeño de los dos suboficiales por la resolución favorable de la emergencia.

policías bebé Blas Parera

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