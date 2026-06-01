Vignatti y el recuerdo imborrable del título de Colón: "Campeón hay uno solo"

José Vignatti se refirió al título que logró Colón, a pocos días de cumplirse el quinto aniversario. "Al descenso lo sufrieron muchos, campeón hay uno solo", soltó.

A pocos días de cumplirse el quinto aniversario de la conquista más importante en la historia de Colón , José Vignatti volvió a hablar públicamente y, aunque la entrevista estuvo enfocada principalmente en su actividad como productor ganadero, dejó algunas reflexiones vinculadas al fútbol y al recuerdo del título obtenido el 4 de junio de 2021.

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El expresidente sabalero evitó profundizar, en diálogo con LT10 (AM 1020) sobre la actualidad deportiva del club, pero no esquivó una comparación entre el histórico campeonato y el posterior descenso, dejando una frase que resume cómo entiende el legado de aquella gestión.

El peso de una estrella que quedó para siempre en Colón

Cuando fue consultado sobre qué lugar ocupa en su memoria el título conseguido en Santiago del Estero frente a Racing y el posterior descenso de categoría, Vignatti fue contundente.

“Son sensaciones diferentes, pero el descenso de categoría lo sufrieron muchos. Campeón hay uno solo”, afirmó.

Alonso Vignatti.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

La frase cobra especial relevancia en la previa de una fecha muy especial para el pueblo rojinegro. El próximo 4 de junio se cumplirán cinco años de la obtención de la Copa de la Liga Profesional 2021, el único título de Primera División en la historia de Colón.

Aquella consagración marcó un antes y un después para la institución, que logró coronar décadas de espera con un equipo que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de los hinchas.

Un recuerdo que sigue vigente en Colón

Más allá de mantenerse alejado de las decisiones deportivas, Vignatti reconoció que continúa ligado institucionalmente al club como síndico, aunque aclaró que no interviene en cuestiones futbolísticas.

“No me voy a meter en ese terreno”, respondió cuando se le consultó sobre las chances del equipo en la actual Primera Nacional.

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Sin embargo, quedó claro que el recuerdo de aquella conquista sigue ocupando un lugar central. Durante su gestión, Colón alcanzó el momento más alto de sus 121 años de historia y, a pesar de los golpes que llegaron después, el exmandatario dejó en claro cuál considera que es la imagen que perdurará con el paso del tiempo.

Porque mientras los descensos y las crisis pueden repetirse, la estrella conseguida en 2021 sigue siendo un hecho único e irrepetible para la institución rojinegra.