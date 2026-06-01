Los jugadores de Colón y Medrán deberán entender que no alcanza con solo competir

Tanto Ezequiel Medrán como los futbolistas de Colón vienen mostrando poca autocrítica y cierto conformismo, destacando la actitud del equipo

Medrán y los jugadores de Colón deben entender que no alcanza con solo competir.

Una vez más y como es habitual, el DT de Colón Ezequiel Medrán mostró conformismo luego de otro empate en condición de visitante y volvió a mencionar la palabra de moda, haciendo referencia a que el equipo compite siempre.

La vara del entrenador sabalera parece estar muy baja , ya que esa famosa palabra que es competir, debe ser rápidamente reemplazada por la palabra ganar. Y algo similar sucede con los jugadores, salvo alguna excepción.

A Colón no le alcanza con solo competir, tiene que empezar a ganar. Porque desde que en el fútbol los triunfos suman tres puntos y los empates uno, un empate es más cercano a una derrota que a una victoria.

Por lo cual, empatando seguido, lo alejará a Colón del objetivo de terminar primero en su zona. Si bien el equipo pelea en las primeras posiciones, las tres igualdades consecutivas lo dejaron sin el liderazgo de la Zona A.

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De hecho, Colón apenas ganó un partido de los últimos siete, pero la mediocridad e irregularidad de la competencia, le permite mantenerse en los primeros puestos.

Es verdad que el Sabalero no pierde, ya que cosecha una sola derrota en los últimos 10 partidos, pero si no gana, se le va a complicar pensando a futuro.

Es imperiosa una victoria el domingo ante Ciudad Bolívar, como así también, volver al triunfo en condición de visitante, dado que apenas ganó un partido fuera de Santa Fe, que fue contra Patronato.