Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los jugadores de Colón y Medrán deberán entender que no alcanza con solo competir

Tanto Ezequiel Medrán como los futbolistas de Colón vienen mostrando poca autocrítica y cierto conformismo, destacando la actitud del equipo

Ovación

Por Ovación

1 de junio 2026 · 11:59hs
Medrán y los jugadores de Colón deben entender que no alcanza con solo competir.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Medrán y los jugadores de Colón deben entender que no alcanza con solo competir.

Una vez más y como es habitual, el DT de Colón Ezequiel Medrán mostró conformismo luego de otro empate en condición de visitante y volvió a mencionar la palabra de moda, haciendo referencia a que el equipo compite siempre.

La vara en Colón quedó muy baja

La vara del entrenador sabalera parece estar muy baja, ya que esa famosa palabra que es competir, debe ser rápidamente reemplazada por la palabra ganar. Y algo similar sucede con los jugadores, salvo alguna excepción.

A Colón no le alcanza con solo competir, tiene que empezar a ganar. Porque desde que en el fútbol los triunfos suman tres puntos y los empates uno, un empate es más cercano a una derrota que a una victoria.

Por lo cual, empatando seguido, lo alejará a Colón del objetivo de terminar primero en su zona. Si bien el equipo pelea en las primeras posiciones, las tres igualdades consecutivas lo dejaron sin el liderazgo de la Zona A.

LEER MÁS: Vignatti y el recuerdo imborrable del título de Colón: "Campeón hay uno solo"

De hecho, Colón apenas ganó un partido de los últimos siete, pero la mediocridad e irregularidad de la competencia, le permite mantenerse en los primeros puestos.

Es verdad que el Sabalero no pierde, ya que cosecha una sola derrota en los últimos 10 partidos, pero si no gana, se le va a complicar pensando a futuro.

Es imperiosa una victoria el domingo ante Ciudad Bolívar, como así también, volver al triunfo en condición de visitante, dado que apenas ganó un partido fuera de Santa Fe, que fue contra Patronato.

Colón jugadores Medrán
Noticias relacionadas
colon se cae en las mas bravas: el flojo balance ante los candidatos

Colón se cae en las más bravas: el flojo balance ante los candidatos

colon ya piensa en bolivar: medran sigue de cerca a tres piezas claves

Colón ya piensa en Bolívar: Medrán sigue de cerca a tres piezas claves

medran valoro la actuacion de colon en isidro casanova: el equipo siempre jugo a ganar

Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: "El equipo siempre jugó a ganar"

el uno por uno de colon en el empate ante almirante brown

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Lo último

Colón volverá a jugar con los resultados puestos y sin margen para seguir dejando puntos

Colón volverá a jugar con los resultados puestos y sin margen para seguir dejando puntos

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Quimsa golpeó en La Bombonerita, eliminó a Boca y jugará una nueva final de la Liga Nacional

Quimsa golpeó en La Bombonerita, eliminó a Boca y jugará una nueva final de la Liga Nacional

Último Momento
Colón volverá a jugar con los resultados puestos y sin margen para seguir dejando puntos

Colón volverá a jugar con los resultados puestos y sin margen para seguir dejando puntos

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Quimsa golpeó en La Bombonerita, eliminó a Boca y jugará una nueva final de la Liga Nacional

Quimsa golpeó en La Bombonerita, eliminó a Boca y jugará una nueva final de la Liga Nacional

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca

Los jugadores de Colón y Medrán deberán entender que no alcanza con solo competir

Los jugadores de Colón y Medrán deberán entender que no alcanza con solo competir

Ovación
Vignatti sacó chapa en Colón: Al descenso lo sufrieron muchos, campeón hay uno solo

Vignatti sacó chapa en Colón: "Al descenso lo sufrieron muchos, campeón hay uno solo"

Los jugadores de Colón y Medrán deberán entender que no alcanza con solo competir

Los jugadores de Colón y Medrán deberán entender que no alcanza con solo competir

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Agustín Giay, el sancarlino que se gana un lugar junto a la Selección Argentina en Kansas

Agustín Giay, el sancarlino que se gana un lugar junto a la Selección Argentina en Kansas

Mundial 2026: cronograma y horarios de la primera fecha de la fase de grupos

Mundial 2026: cronograma y horarios de la primera fecha de la fase de grupos

Policiales
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!