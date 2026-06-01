Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se cae en las más bravas: el flojo balance ante los candidatos

Colón recibirá el domingo a uno de los equipos sensación de la Zona A como lo es Ciudad Bolívar. Los antecedentes ante los rivales que pelean arriba muestran una tendencia llamativa.

Ovación

Por Ovación

1 de junio 2026 · 08:59hs
Colón se cae en las más bravas: el flojo balance ante los candidatos

Prensa Colón

La Primera Nacional ingresó en una etapa donde cada fecha empieza a pesar más. Y para Colón, el partido del próximo domingo ante Ciudad Bolívar aparece como una oportunidad ideal para medir de qué está hecho en la pelea por los primeros puestos.

LEER MÁS: Números fríos: Colón tuvo que remar otra vez para no quedarse con las manos vacías

El equipo de Ezequiel Medrán llega con 25 puntos, a tres del líder Deportivo Morón y a una unidad del propio Bolívar, que se transformó en una de las grandes revelaciones de la temporada y que desembarcará en Santa Fe ocupando puestos de privilegio.

Sin embargo, hay un dato que empieza a repetirse y que llama la atención: al Sabalero le cuesta ganarles a los equipos que hoy integran el lote de arriba.

Colón, con una materia pendiente ante los protagonistas

Si se analizan los antecedentes de Colón frente a los equipos que hoy ocupan los puestos de Reducido los números muestran un rendimiento correcto, pero insuficiente para despegar.

El mejor resultado fue el triunfo por 2-1 ante Deportivo Madryn, uno de los animadores permanentes de la categoría y se dio en la primera fecha, cuando todo era incertidumbre.

Después llegaron varios cruces directos donde el equipo rojinegro estuvo cerca, compitió, pero no logró quedarse con los tres puntos.

Perdió 2-0 frente a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano, en un encuentro condicionado por la expulsión de Matías Muñoz cuando todavía quedaba más de un tiempo por jugar.

Gol Fagundez Morón Colón.jpg

Empató 1-1 con Los Andes en Lomas de Zamora. Repitió el mismo resultado frente a Ferro en el Brigadier López. Igualó sin goles ante Godoy Cruz en Santa Fe, en otro partido marcado por una expulsión, la de Matías Godoy.

Y el último fin de semana rescató un 1-1 ante Almirante Brown en Isidro Casanova, equipo que actualmente ocupa el último puesto de clasificación al Reducido.

El denominador común es claro: Colón suele estar a la altura de los partidos importantes, pero le falta el golpe final para transformar esos encuentros en victorias.

Mucho empate y poco premio para Colón

La estadística reciente también explica por qué el equipo se mantiene cerca de la punta, pero sin poder alcanzarla. De los últimos siete partidos, apenas ganó uno: el 1-0 ante All Boys en Santa Fe. El resto fueron cinco empates y una derrota.

La caída ante Morón sigue siendo la única en los últimos diez encuentros disputados por el equipo de Medrán. En ese tramo acumuló cuatro victorias, seis empates y apenas una derrota, una producción que demuestra solidez, pero también una tendencia marcada a repartir puntos.

Otro aspecto que preocupa es que Colón recibió goles en cada uno de sus últimos cinco compromisos, algo que contrasta con la fortaleza defensiva que había mostrado en el inicio del torneo.

El gran desafío sigue siendo afuera

Si hay un aspecto donde el equipo todavía no logró dar el salto es en condición de visitante. Lejos de Santa Fe, Colón ganó apenas una vez en toda la temporada: fue ante Patronato en Paraná.

La tabla de visitantes lo ubica en una posición inesperadamente baja para un candidato al ascenso: 7 partidos jugados, con una victoria, cuatro empates y dos derrotas. En ese lapso anotó seis goles y le convirtieron ocho. La efectividad fuera de Santa Fe es del 33.33%.

Por eso el punto conseguido ante Almirante Brown fue valorado puertas adentro, aunque también dejó la sensación de que el equipo volvió a dejar pasar una oportunidad para acercarse a la cima.

Bolívar, un examen que puede decir mucho

El encuentro del domingo aparece entonces como una verdadera prueba de carácter. No solo porque Bolívar está por encima en la tabla, sino porque representa otro enfrentamiento directo contra un rival que pelea por los mismos objetivos.

LEER MÁS: Colón estiró el invicto, pero se volvió "Deportivo 1-1" y le falta impulso para cortarse arriba

Para Colón será la posibilidad de romper esa racha de empates ante los equipos de arriba, descontarle puntos a un competidor directo y demostrar que está preparado para transformarse en algo más que un animador.

Porque hasta aquí, los números muestran que el Sabalero siempre está en partido. Lo que todavía le falta es convertir esos buenos rendimientos en triunfos que lo empujen definitivamente hacia la punta.

Colón Almirante Brown Ciudad Bolívar
Noticias relacionadas
medran valoro la actuacion de colon en isidro casanova: el equipo siempre jugo a ganar

Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: "El equipo siempre jugó a ganar"

el uno por uno de colon en el empate ante almirante brown

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

pier barrios destaco la reaccion de colon en isidro casanova: el equipo demostro que esta vivo

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: "El equipo demostró que está vivo"

ignacio lago dejo un mensaje para colon: hay que cambiar el chip

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: "Hay que cambiar el chip"

Lo último

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Último Momento
Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Ovación
El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

Policiales
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!