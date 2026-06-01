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Berrettini frenó la ilusión de Cerúndolo en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante el Italiano Matteo Berrettini en octavos de final y ya no quedan argentinos en Roland Garros

1 de junio 2026 · 17:43hs
Berrettini frenó la ilusión de Cerúndolo en Roland Garros

La aventura argentina en Roland Garros llegó a su fin este lunes. Juan Manuel Cerúndolo, la última raqueta nacional que seguía en carrera, cayó en los octavos de final frente al italiano Matteo Berrettini por 6-3, 7-6 (7-2) y 7-6 (8-6), en un partido que marcó el cierre de la mejor actuación de su carrera en un torneo de Grand Slam.

Ya no hay argentinos en Roland Garros

Más allá de la derrota, el balance para el tenista argentino es ampliamente positivo. Cerúndolo protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar en la segunda ronda al número uno del mundo, Jannik Sinner, un resultado que le permitió ganar notoriedad en el circuito y meterse por primera vez entre los 16 mejores de un major.

Sin embargo, el desgaste acumulado terminó siendo un factor determinante. Apenas dos días antes había superado al español Martín Landaluce tras una batalla que rozó las seis horas de juego, un esfuerzo físico y mental que pareció sentirse frente a un rival experimentado como Berrettini.

El italiano tomó el control desde el comienzo y se quedó con el primer set en apenas 39 minutos. A partir de allí, Cerúndolo logró equilibrar el desarrollo y llevó los dos parciales siguientes hasta el tie-break, aunque no consiguió dar el golpe en los momentos decisivos. Después de 2 horas y 33 minutos de acción, el partido quedó en manos del europeo.

Con este resultado, Berrettini avanzó a los cuartos de final y quedó a la espera del ganador del cruce entre Frances Tiafoe y Matteo Arnaldi.

Para Cerúndolo, en cambio, el torneo deja mucho más que una eliminación. Además de alcanzar por primera vez los octavos de final de un Grand Slam, su rendimiento le permitirá escalar doce posiciones en el ranking mundial, pasando del puesto 56 al 44, la mejor ubicación de toda su trayectoria profesional.

Roland Garros se quedó sin argentinos en competencia, pero también confirmó que Juan Manuel Cerúndolo atraviesa el momento más importante de

Roland Garros Juan Manuel Cerúndolo Matteo Berrettini
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