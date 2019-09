"A los vecinalistas y los comerciantes nos unió el horror"

La presidenta de la vecinal Fomento 9 de Julio, Susana Spizzamiglio, cuestionó a la dirigencia política que no escucha el reclamo de los ciudadanos que están "pidiendo a gritos la emergencia en seguridad" y no brindan respuestas.

En diálogo con UNO en la Radio, la vecinalista contó cómo vienen trabajando sobre el tema con diferentes vecinales de la ciudad y cómo fue creciendo el reclamo. "Lo que empezó siendo una convocatoria de las vecinales, el año pasado, fue in crescendo mientras la ciudad de Santa Fe era atravesada con más hechos de violencia. Eso nosotros ya lo veníamos palpando en distintos barrios de la ciudad. Ahora lamentablemente le tocó a un comerciante (por Julio Cabal), pero también hubo robos a comerciantes en Aristóbulo del Valle y después se concentró en la zona del centro hasta que lamentablemente termina con la vida de una persona joven", expresó.

Luego agregó: "En el barrio Fomento 9 de Julio tuvimos otra muerte donde fallece Maxi Olmos, en el límite con Mariano Comas. Nos fuimos acompañando los vecinalistas con los comerciantes. Nos unió el horror de todo lo que nos está pasando".

"Este tema –explicó– lo veníamos trabajando con distintas instituciones, pero parece que (los políticos) no alcanzan a entender la magnitud de este problema que se está incrementando día a día y que realmente necesita la participación de todos y de una comunidad que no haga movimientos espasmódicos sino que tengamos una respuesta contundente que golpee al poder político, al gobierno de turno, a los sectores que estén involucrados en esto, ya sea el Poder Judicial, el Poder Legislativo o el Ejecutivo. Todos tienen una corresponsabilidad en un montón de situaciones que son anómalas, que produjeron anomias en el funcionamiento de normativas, de procedimientos penales".

"Todos tienen algo que ver. Desde la falta de iluminación en una calle o una respuesta más contundente de los concejales que realmente dan un espectáculo lastimoso. En la última sesión se dedicaron a darse diatribas desde los distintos sectores políticos y a sacarse facturas mientras se velaban seis o siete personas afuera", señaló en relación a los últimos crímenes en la ciudad.

Además, la vecinalista dijo: "El año pasado cuando fuimos a plantearle la incipiente situación que estábamos viendo en los barrios, los concejales lo único que plantearon fue pedirle información a Pullaro (Maximiliano, ministro de Seguridad). Pero cuál es la respuesta que deberían dar los concejales de Santa Fe, no ir a buscar votos a los barrios si no representar a los barrios, que justamente carecen de representatividad. Los concejales podrán tener representación partidaria, pero no representan a los ciudadanos de Santa Fe porque no encarnan sus problemas".

La vecinalista también apuntó contra los legisladores provinciales y les cuestionó que aún no hayan sancionado la ley de narcomenudeo ni la del código penal juvenil. "La inseguridad es ajena a la política porque no nos representan. Podrán haber ganado partidariamente con los votos, pero a los ciudadanos santafesinos no nos están representando", apuntó.

Luego se quejó por la falta de recursos para que el Ministerio Público de la Acusación pueda llevar adelante "investigaciones ciertas y serias". Por último preguntó: "¿Ustedes escucharon a los legisladores que se expidieran sobre el tema de la seguridad en Santa Fe, cuando les estamos pidiendo a gritos la emergencia en seguridad?"