Unión-Boca en el 15 de Abril: todo lo que hay que saber para ir a la cancha

Unión dio a conocer todos los detalles que los hinchas deben tener en cuenta para ir al 15 de Abril al choque ante Boca, donde será el Día del Club.

Unión se prepara para una noche especial este domingo cuando reciba a Boca desde las 22 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura.

El encuentro tendrá un condimento particular para los hinchas tatengues, ya que fue declarado Día del Club, por lo que todos los asistentes deberán adquirir un bono especial para poder ingresar al estadio.

Horarios y acceso al estadio de Unión

Según informó oficialmente el club, las puertas del estadio se abrirán a las 20, dos horas antes del inicio del partido. Además, la institución recordó que no habrá venta física de entradas, por lo que tanto socios como no socios deberán realizar la compra exclusivamente de manera online.

Cómo ingresan los socios

Los socios de Unión deberán cumplir con tres requisitos para poder acceder al estadio:

-Carnet de socio con la cuota al día (marzo)

-Bono del Día del Club correspondiente

-Documento Nacional de Identidad

Desde el club aclararon que los socios con cuotas atrasadas no podrán ingresar, aunque tendrán la posibilidad de regularizar su situación en el momento a través del sistema online del club.

En caso de que el carnet presente fallas o irregularidades, será retenido, pero el socio podrá ingresar presentando su DNI.

Precio del bono para socios

El bono del Día del Club para socios mayores de 17 años tiene un valor de $20.000.

Quienes opten por plateas deberán abonar los siguientes valores (ya con el bono incluido):

-Platea Preferencial Baja: $65.500

-Platea Preferencial Alta: $53.500

-Plateas Laterales Altas: $46.500

-Plateas Laterales Bajas: $50.500

-Platea Redonda: $45.000

En el caso de menores de 17 años con platea o palco, no abonan el Día del Club, aunque deben generar igualmente un bono sin cargo en la plataforma para habilitar el acceso.

Entradas para no socios

Los hinchas que no sean socios también podrán asistir al partido, siempre adquiriendo sus tickets de forma online.

Los precios establecidos son los siguientes:

-Generales preferenciales (ingreso por Cándido Pujato y López y Planes): $80.000

-Jubilados: $60.000

-Menores de 11 años (incluye seguro): $50.000

-Platea Preferencial Baja: $130.000

-Platea Preferencial Alta: $115.000

-Plateas Laterales (alta y baja): $110.000

-Platea Redonda: $105.000

Todos los valores ya incluyen el costo del bono especial.

Unión Hinchada.jpg Los hinchas de Unión colmarán el 15 de Abril para el duelo ante Boca de la fecha 11 del Apertura. Prensa Unión

Dónde comprar

La adquisición de entradas y bonos se realiza únicamente de manera online a través del sistema oficial de boletería del club.

Atención en la oficina de socios

La oficina de socios atenderá en los siguientes horarios durante la semana previa al partido:

-Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12 y de 16 a 19

-Sábado: de 9 a 12

-Domingo: cerrado

LEER MÁS: Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Con un estadio que promete estar colmado y un rival de gran convocatoria como Boca, Unión vivirá una noche especial en el 15 de Abril, donde el apoyo de los hinchas volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada.

image

Pasos:

1- Seleccionar el sector y la sección de dicho sector. Por ej: Platea Alta – Preferencial Alta

2- Indicar la cantidad de tickets que se va a adquirir. Todos en el mismo sector seleccionado en el paso 1.

3- Informar si es un ticket para socio o no socio. Si se adquieren dos o más tickets indicar según cada persona que lo va a utilizar al ticket.

SOCIO: indicar el número de socio y DNI.

NO SOCIO: indicar el número de DNI.

La entrada es personal. El número de documento de la persona que la va a utilizar será requerido en el ingreso.

4- Comprar. Aquí será redireccionado a la plataforma soporte de Mercado Pago (ingresar y luego optar por la forma de pago) para concretar la compra.

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS