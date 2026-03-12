Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Leonardo Madelón se refirió al empate ante Independiente, en función del próximo duelo ante Boca, y disparó: "Hay que seguir creciendo paso a paso".

Luego del vibrante empate 4-4 frente a Independiente en el estadio Libertadores de América, el entrenador de Unión , Leonardo Madelón, analizó el presente del equipo y comenzó a proyectar el compromiso del próximo domingo ante Boca, que se disputará desde las 22 en el estadio 15 de Abril.

En diálogo con el programa oficial del club (Unión Play), el DT tatengue dejó en claro que, más allá de la frustración por no haber podido sostener la ventaja de tres goles en Avellaneda, se quedó con sensaciones positivas por el rendimiento de sus dirigidos.

“Uno siempre quiere ganar, pero Unión hizo uno de los mejores partidos. Jugó muy bien contra un equipo que tiene buenos jugadores”, sostuvo el entrenador, quien además contó que percibió el respaldo de los hinchas tras el encuentro.

“Salí a la calle y la gente está contenta. A veces ganás 1-0 y el partido es malo. A mí me gustó mucho lo que hizo el equipo”, remarcó.

Unión, un equipo con identidad

Para Madelón, uno de los aspectos más importantes del momento de Unión es el respeto que el equipo se ganó en el fútbol argentino por su forma de jugar. “Hoy nos respetan como a un equipo grande. Eso es muy bueno”, afirmó.

El DT destacó especialmente el funcionamiento ofensivo del equipo, que generó numerosas situaciones de gol frente a Independiente y que en las últimas fechas mejoró notablemente su capacidad de definición.

En ese sentido, valoró la participación de futbolistas que aportan claridad en los últimos metros, como Mateo Del Blanco, Rafael Profini y Bruno Pitton, además de la movilidad que el equipo muestra de tres cuartos de cancha hacia adelante.

“Me gusta que el equipo tenga libertad para atacar. Que en zona de riesgo los jugadores puedan improvisar y resolver”, explicó.

El 4-4-2 y la libertad de los jugadores

Consultado sobre el esquema táctico, Madelón también defendió su tradicional 4-4-2, aunque aclaró que en el fútbol moderno ese sistema está lejos de ser rígido.

Leonardo Madelón Leonardo Madelón se mostró confiado de cara al partido que Unión animará ante Boca en el 15 de Abril. Prensa Unión

“Hace años el 4-4-2 era algo estructurado, muy lineal. Hoy no. Los jugadores tienen libertad para moverse, para aparecer por distintos sectores”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el equipo se reorganiza cuando pierde la pelota, formando un bloque compacto que le permite sostener el equilibrio. “Cuando no la tenemos nos juntamos bien, ocupamos los espacios y nos hacemos fuertes desde lo colectivo”, explicó.

La mira puesta en Boca

Superado el partido ante Independiente, el entrenador ya piensa en el compromiso del domingo frente a Boca en estadio 15 de Abril.

Para Madelón, el desafío será mantener el equilibrio emocional y futbolístico frente a un rival de jerarquía. “Tenemos que refrescar lo bueno que hicimos y pensar que es otro partido de fútbol. Un escalón más para seguir creciendo”, indicó.

Además, analizó brevemente al conjunto xeneize y advirtió sobre el talento individual de sus futbolistas. “Tienen jugadores que resuelven muchas cosas por sí solos, por eso tendremos que estar compactos y muy atentos”, sostuvo.

Finalmente, el entrenador destacó el entusiasmo que genera el encuentro entre los hinchas tatengues. “La gente va a llenar la cancha y va a ir con ilusión de ganar. Nosotros tenemos que mantener el equilibrio y seguir creciendo paso a paso”, concluyó Madelón, ilusionado con que Unión continúe consolidando su identidad en el torneo.