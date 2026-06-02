Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse del gobierno por un pliego judicial

El presidente rechazó la dimisión de la jefa del bloque de senadores de LLA, que se opone a la decisión del Ejecutivo de avanzar con el retiro de la candidatura de la hermana de un periodista.

Crece la tensión política en el oficialismo: Patricia Bullrich , quien comanda el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado nacional, ofreció su renuncia al cargo durante una conversación que mantuvo con Javier Milei luego de haber expresado públicamente su desacuerdo con la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de María Verónica Michelli como jueza por ser cuñada de un periodista . El presidente rechazó la dimisión de la legisladora, que por el momento continúa al frente de la bancada violeta en la Cámara alta.

La polémica estalló tras la decisión del Ejecutivo de promover el retiro de la candidatura de Michelli al Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata a raíz de su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon , quien investigó la criptoestafa $Libra .

Por un lado, la decisión de la Rosada detonó objeciones dentro y fuera del oficialismo, al tiempo que activó un nuevo foco de tensión política en el Senado.

La posición de Patricia Bullrich

A su vez, la posición de Bullrich constituye un hecho inédito desde el debut de la gestión libertaria: es la primera vez que quien conduce un bloque legislativo del oficialismo se planta frente a una directiva emitida por el Ejecutivo.

Vía redes sociales, Bullrich había anunciado este lunes que ejercerá su “derecho a objeción de conciencia” y votará en contra del retiro del pliego de Michelli.

En ese sentido, la exministra de Seguridad Nacional advirtió que acompañar al gobierno de Milei no implica dejar de lado sus convicciones personales. También defendió la necesidad de mantener independencia de criterio frente a determinados temas institucionales.

Embed Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

“Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”, agregó la senadora, que enfatizó: “Mi compromiso con este proyecto es total. Y también con los principios que sostuve toda mi vida”.

Tensión en LLA

El planteo de Bullrich abona el desgaste causado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la decisión del jefe del Estado y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de respaldar al cuestionado funcionario.

Por lo pronto, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado continúa en estado de deliberación, mientras crecen las dudas respecto de si el nuevo cortocircuito político afectará el vínculo con la oposición dialoguista que, hasta el momento, viene colaborando con el gobierno de Milei.