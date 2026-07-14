Paraguay condenó al exsenador Edgardo Kueider por intentar ingresar US$ 200.000 sin declarar

La Justicia paraguaya le impuso dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando. Su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, también fue condenada y ambos evitarán cumplir la pena de manera efectiva.

La Justicia de Paraguay condenó este lunes al exsenador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por el delito de tentativa de contrabando , tras intentar ingresar al país con US$ 200.000 sin declarar . En la misma causa, Iara Guinsel , su pareja y exsecretaria, recibió una pena de un año y diez meses , también de cumplimiento condicional.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos , que consideró acreditado el intento de ingresar el dinero al país vecino sin cumplir con las exigencias legales. Al tratarse de condenas en suspenso, ninguno de los dos deberá cumplir prisión efectiva.

Durante el juicio, el fiscal Ysrael Villalba había solicitado una pena de dos años y dos meses de cárcel para ambos acusados, una sanción cercana al máximo previsto para este delito en grado de tentativa, que alcanza los dos años y seis meses.

El origen de la causa

La investigación se inició el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron demorados durante un control fronterizo mientras viajaban en una Chevrolet Trailblazer. En la inspección, las autoridades hallaron US$ 200.000 sin declarar, distribuidos entre ambos ocupantes del vehículo.

La camioneta figura registrada a nombre de Daniel "Gonzalito" González, señalado por la Justicia argentina como presunto testaferro del exlegislador. A partir de este expediente, Kueider permaneció 18 meses bajo prisión domiciliaria en Paraguay mientras avanzaba el proceso.

La defensa negó la acusación

A lo largo del juicio, el exsenador rechazó haber cometido un delito y sostuvo que el dinero no puede ser considerado una mercancía, por lo que, según su defensa, el hecho no encuadra en la figura de contrabando.

"Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos. No se cometió ningún ilícito", sostuvo Kueider durante la audiencia.

La Fiscalía, en cambio, argumentó que el ingreso al país con esa suma de dinero sin la correspondiente declaración configura el delito de tentativa de contrabando.

Kueider también cuestionó el procedimiento realizado por las autoridades paraguayas al momento de su detención y aseguró que hubo confusión sobre el origen y la propiedad del dinero secuestrado.

Otras causas pendientes

La situación judicial del exsenador no se limita a este expediente. En Paraguay también enfrenta un proceso por presunto lavado de activos, vinculado a la compra de seis departamentos y cocheras en un edificio de alta gama de Asunción, operaciones que la Fiscalía sospecha fueron financiadas con dinero de origen ilícito.

En la Argentina, además, Kueider está siendo investigado en dos causas por presunto enriquecimiento ilícito: una en Concordia y otra en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

En esa última investigación, la magistrada solicitó su extradición, un pedido que ya fue autorizado por la Justicia paraguaya. Ahora será la Corte Suprema de Argentina la que deberá definir qué juzgado continuará con la causa.

Por otra parte, la Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del exsenador. De esta manera, si Kueider regresa al país quedará detenido de forma inmediata. Antes de abandonar la sala tras conocerse la sentencia, insistió en su inocencia: "Hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina".