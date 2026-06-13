Caso Adorni: el fiscal Pollicita analiza ampliar la causa por enriquecimiento ilícito

Extendería el período de análisis hacia atrás en el tiempo y pediría más medidas de prueba. El jefe de Gabinete omitió presentar el patrimonio de su esposa en su última declaración jurada

El fiscal Gerardo Pollicita evalúa ampliar la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el jefe de Gabinete cumpliera con la presentación de su declaración jurada. Todo indica que extenderá el período de análisis hacia atrás en el tiempo y pedirá más medidas de prueba .

La decisión del fiscal se enfoca en la presentación que Adorni hizo ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que alude a bitcoins adquiridos antes de que se convirtiera en funcionario .

Pollicita ya tiene la declaración pública de bienes del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, pero aún espera que le envíen la información reservada, y tras eso definirá si amplía el objeto de la investigación.

Adorni, bajo la lupa

Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni es investigado por el juez Ariel Lijo en un expediente por su vínculo con su amigo Marcelo Grandio, quien lo alojó en Punta del Este (Uruguay) cuando el funcionario viajó en avión privado, y en otro que se centra en el vínculo de la consultora de coaching ontológico de Angeletti con tres compañías contratistas de Estado.

Pero en las últimas horas se agregó otro capítulo de controversia: la Oficina Anticorrupción remitió a la Justicia la nueva presentación patrimonial de Adorni (período 2025), junto a las declaraciones rectificativas de los dos años anteriores.

Sin embargo, el organismo no pudo enviar el anexo reservado de Angeletti debido a que el funcionario omitió presentarlo, lo cual impide obtener una fotografía completa del patrimonio familiar.

De hecho, el propio Adorni modificó aspectos centrales de sus presentaciones anteriores para justificar sus gastos e inversiones.

En el entorno más cercano al jefe de Gabinete restaron importancia a la omisión y alegaron que el funcionario tiene tiempo hasta el 31 de julio próximo para entregar el sobre cerrado, fecha en la que opera el vencimiento general de las declaraciones juradas ante la OA.