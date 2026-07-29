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Incendio fatal en Bº Schneider: la Justicia busca determinar el origen del fuego, cómo murió el niño y si hubo responsabilidades

El fiscal de Homicidios Gonzalo Iglesias espera los resultados de la autopsia del pequeño y del informe elaborado por Bomberos Zapadores. Ambos estudios serán determinantes para establecer cómo murió el niño y qué originó el incendio que conmocionó a la ciudad de Santa Fe.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de julio 2026 · 20:21hs
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Incendio fatal: investigan las causas de un incendio en barrio Schneider que terminó con la vida de un niño de cuatro años.

Incendio fatal: investigan las causas de un incendio en barrio Schneider que terminó con la vida de un niño de cuatro años.

El incendio ocurrido en barrio Schneider, que terminó con la muerte de un niño de cuatro años, continúa bajo investigación judicial mientras se aguardan dos informes considerados fundamentales para avanzar en la causa.

El fiscal Gonzalo Iglesias, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), espera los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del pequeño y el informe técnico elaborado por Bomberos Zapadores, dos elementos que permitirán reconstruir las circunstancias del trágico episodio.

La autopsia permitirá determinar la causa de muerte del niño, mientras que el peritaje de los especialistas en incendios buscará establecer cómo se inició el foco ígneo y cuál fue la dinámica de propagación de las llamas dentro de la vivienda.

Con estos resultados, la Fiscalía buscará determinar si se trató de un hecho accidental o si existió algún tipo de responsabilidad penal vinculada al incendio.

LEER MÁS: Incendio fatal en Bº Schneider: el niño sobreviviente continúa en cuidados especiales con intervención de Salud Mental y Niñez

La tragedia que conmocionó a barrio Schneider

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes en una vivienda ubicada en barrio Schneider, donde las llamas avanzaron rápidamente y provocaron una situación desesperante para los vecinos de la zona.

Según los primeros testimonios, los habitantes del sector intentaron asistir a los menores y rescatar a los niños que se encontraban dentro del domicilio. En medio del operativo, un niño de 11 años logró salir de la vivienda con ayuda de vecinos, pero su hermano menor no pudo ser rescatado y falleció en el interior del inmueble.

La escena generó profunda conmoción entre los vecinos, quienes durante las últimas horas brindaron testimonios sobre el momento del incendio y las dificultades que encontraron para ingresar a la casa debido a la intensidad del fuego.

LEER MÁS: La tragedia que golpea a Bº Schneider: el doloroso relato de vecinos que intentaron rescatar al niño y las advertencias que no fueron escuchadas

El niño sobreviviente continúa internado

El hermano mayor del niño fallecido permanece internado en observación en el Hospital de Niños Orlando Alassia, aunque su evolución clínica es favorable.

El director del hospital, Pablo Ledesma, confirmó que el menor se encuentra lúcido y estable, pero continuará bajo monitoreo médico.

"No puedo precisar el momento del alta. Va a seguir internado para control y monitoreo clínico", explicó el profesional.

Durante la internación, el niño permanece acompañado por familiares, principalmente su abuela y un tío. Además, el equipo médico realiza un seguimiento integral debido al impacto emocional provocado por la tragedia.

Intervención de Salud Mental y la Secretaría de Niñez

Por las características del hecho, el hospital activó un abordaje interdisciplinario con profesionales del área de Servicio Social y Salud Mental.

"Se está haciendo el abordaje como con cualquier otro paciente. Lo ve Servicio Social por las características luctuosas del evento y también Salud Mental", señaló Ledesma.

Además, debido a que los niños se encontraban solos en la vivienda al momento del incendio, interviene la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.

"Los niños estaban solos en el domicilio al momento del evento. En función de eso está actuando la Secretaría de la Niñez, pero de momento no tenemos oficialmente ninguna medida tomada", explicó el director del hospital.

Respecto al futuro cuidado del niño sobreviviente una vez que reciba el alta médica, Ledesma aclaró que esa decisión será definida por los organismos correspondientes.

"El alta médica la decide el equipo de salud. Después, quién está en condiciones de garantizar el cuidado del niño será una definición de la Secretaría de la Niñez", remarcó.

El profesional también confirmó que, durante su internación, el menor solicitó poder ver a su madre.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa a la espera de los informes periciales que permitirán determinar las causas del incendio y establecer si hubo responsabilidades en torno a la muerte del pequeño.

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