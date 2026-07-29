Los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI aprehendieron esta tarde de miércoles a uno de los encargados del establecimiento, ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe. Los delitos, que le serán imputados por el fiscal Cechini, son los de estafa y abandono de persona .

Geriátrico ilegal en Bº Nuevo Horizonte: detuvieron a uno de los encargados y buscan a otro, prófugo de la Justicia

Esta tarde de miércoles, en barrio Nuevo Horizonte, en el norte de la ciudad de Santa Fe, los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a uno de los encargados de un geriátrico clandestino que funcionaba en el lugar.

La aprehensión se concretó pasadas las 17.15, cuando los pesquisas llegaron al establecimiento. Tal como fue adelantado en UNO Santa Fe, el lugar habría funcionado durante ocho meses sin ningún tipo de control.

Una de las personas que estaban en el geriátrico u hogar fue quien tomó la drástica decisión de prender fuego en el inmueble para que de esa manera se supiera la situación por la que estaban atravesando, fuera de toda dignidad humana. La llegada de los policías y de los bomberos permitió que se conociera la situación desastrosa por la que atravesaban las personas alojadas.

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Peritajes criminalísticos y bomberiles

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y ésta hizo lo propio con el fiscal de Manuel Cechini del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó las diligencias de rigor: que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea trasladado y revisado físicamente en Medicina Legal, la identificación del aprehendido y la formación de causa por los delitos de estafa y abandono de persona.

Además de la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, y los peritajes criminalísticos correspondientes a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.