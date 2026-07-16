Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

El Sabalero visitará este viernes, desde las 19.30, al líder Ferro en Caballito por la fecha 21 de la Primera Nacional. Cinco puntos separan a ambos en la tabla y las estadísticas muestran un cruce entre dos de los equipos más fuertes del campeonato.

La fecha 21 de la Zona A ofrecerá uno de los partidos más esperados de la temporada. Colón visitará este viernes, desde las 19.30, a Ferro en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, en un choque que puede resultar determinante en la pelea por el primer puesto.

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El conjunto de Caballito llega como líder con 40 puntos, mientras que el Sabalero aparece como escolta con 35 unidades. Una victoria del equipo de Ezequiel Medrán dejaría el campeonato al rojo vivo, mientras que un triunfo del Verde estiraría la diferencia a ocho puntos cuando todavía restará un largo camino por recorrer.

La tabla, los números y el momento de Ferro y Colón

Los números reflejan estilos diferentes. Ferro construyó su liderazgo a partir de una gran cantidad de victorias, mientras que Colón se convirtió en el equipo más difícil de vencer de la Zona A, con apenas tres derrotas en 20 presentaciones.

El presente favorece a ambos

Los dos equipos llegan atravesando un gran momento.

Ferro ganó nueve de sus últimos diez partidos, una racha que lo catapultó a la cima del campeonato y lo convirtió en el rival a vencer.

Colón, por su parte, acumula dos victorias consecutivas, resultados que le permitieron afirmarse como escolta y llegar con confianza al compromiso más exigente del torneo.

Los hombres de ataque

En ofensiva, ambos cuentan con futbolistas determinantes.

Colón: Ignacio Lago: 7 goles y 4 asistencias y Julián Marcioni: uno de los máximos asistidores del plantel.

Ferro: Lautaro Parisi: 5 goles y Mateo Benegas: 5 goles. Ángel González: 4 asistencias, el principal generador de juego del Verde.

Local y visitante: una estadística que llama la atención

Pese a ser el líder del campeonato, Ferro no se destacó especialmente jugando en Caballito.

Ferro como local

Partidos: 9

Ganó: 5

Empató: 1

Perdió: 3

Goles: 9 a favor y 8 en contra

Puntos: 16

Eficacia: 59,26%

En contrapartida, Colón se ubica entre los mejores visitantes de toda la Primera Nacional.

Colón como visitante

Partidos: 10

Ganó: 3

Empató: 4

Perdió: 3

Goles: 11 a favor y 10 en contra

Puntos: 13

Eficacia: 43,33%

6° puesto en la tabla general de visitantes entre ambas zonas.

Un historial reciente muy equilibrado

Los antecedentes más cercanos muestran una marcada paridad.

28 de febrero de 2026: Colón 1-1 Ferro (en Santa Fe).

24 de septiembre de 2024: Ferro 1-1 Colón (en Caballito, Torneo Transición).

Los dos últimos enfrentamientos terminaron igualados, por lo que ninguno llega con ventaja desde el historial inmediato.

Disciplina: una diferencia marcada

Otro dato llamativo aparece en el rubro disciplinario. Ferro todavía no sufrió expulsiones en la temporada (solo registra una tarjeta roja informada para Fernando Monetti), mientras que sus rivales terminaron con diez jugadores en tres oportunidades. Colón, en cambio, recibió dos expulsiones en el campeonato y todavía no enfrentó a ningún rival que haya visto la tarjeta roja.

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Con presentes muy similares, estadísticas que respaldan sus campañas y el liderazgo en juego, Ferro y Colón protagonizarán un verdadero duelo de candidatos que puede empezar a definir el rumbo de la Zona A de la Primera Nacional