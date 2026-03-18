Cuidacoches: tras la postergación del debate, senadores se reúnen con ministros para definir competencias entre ciudades y Provincia

Luego de que el Senado frenara el tratamiento de la ley para prohibir la actividad, el oficialismo busca acuerdos en el proyecto con una reunión clave.

Tras una semana marcada por la postergación del debate en la Cámara de Senadores, el proyecto que apunta a regular —e incluso prohibir— la actividad de cuidacoches y limpiavidrios volvió al centro de la escena. Esta vez, con una reunión clave entre senadores y ministros del Ejecutivo provincial para intentar saldar diferencias y avanzar hacia una redacción consensuada.

El encuentro, del que participan funcionarios de áreas claves y de incumbencia en la materia como Economía, Gobierno, Seguridad y Desarrollo Humano, busca ordenar un punto central que trabó la discusión: la delimitación de competencias entre la Provincia y los municipios . El cónclave está previsto para este miercoles a las 18 hs.

En ese contexto, el senador Rodrigo Borla explicó que el objetivo es “compatibilizar” la iniciativa impulsada por su par Ciro Seisas con las distintas realidades del territorio santafesino. “Queremos delimitar bien las facultades de cada jurisdicción: lo municipal con lo provincial”, sostuvo en declaraciones a la emisora LT10.

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La discusión no es menor. El proyecto había sido aplazado la semana pasada pese a tener preferencia, justamente por la falta de consensos técnicos. En particular, surgieron dudas sobre quién debe intervenir ante estas situaciones: si corresponde a los municipios, a través de sus códigos de convivencia, o a la Provincia mediante el Código de Faltas y la actuación policial.

“La discusión es de quién es la jurisdicción y de quién es la inversión”, resumió Borla, dejando en claro que no se trata solo de una cuestión normativa, sino también de recursos y responsabilidades.

Uno de los ejes que el senador remarcó es la necesidad de evitar generalizaciones. “A veces se mete en una bolsa a todo el mundo y no es todo lo mismo”, advirtió, en relación a la diversidad de situaciones que existen detrás de quienes realizan estas actividades en la vía pública.

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En esa línea, anticipó que una de las herramientas en análisis es la creación de registros locales que permitan identificar casos, analizar antecedentes y diferenciar situaciones, abriendo la puerta a políticas más segmentadas.

El abordaje, según explicó, será integral: incluirá aspectos de seguridad, pero también sociales y económicos. Por eso la convocatoria a distintos ministerios. “Son tres aspectos distintos: seguridad, desarrollo social y lo económico”, detalló.

El trasfondo del debate expone una realidad desigual dentro de la provincia. “Esto puede ser una ley que tenga aplicación en cinco o seis localidades”, señaló Borla, al indicar que el fenómeno se concentra principalmente en grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, y en menor medida en otros centros urbanos.

Mientras tanto, el proyecto original impuolsado por el senador por Rosario Ciro Seisas apunta a prohibir la actividad en todo el territorio provincial y establecer sanciones que van desde multas hasta arrestos, además de mecanismos de contención como capacitación laboral e inserción en el mercado formal.

Sin embargo, la falta de definiciones claras en torno a su implementación fue lo que frenó su tratamiento. Ahora, el oficialismo apuesta a destrabar esos puntos en la reunión con ministros y llegar a un acuerdo político más amplio.

“Nuestra idea es hoy cerrar esa ley, que no va a quedar como está, se va a modificar”, adelantó Borla. Y dejó abierta la puerta a un avance inmediato: “Si hay acuerdo entre todos los sectores, mañana podría votarse”.

Así, el Senado intenta salir del compás de espera en el que quedó el proyecto y avanzar en una norma que, lejos de ser solo punitiva, combine regulación, control y respuestas a una problemática social de las ciudades más grandes de la provincia.