Tras las denuncias en barrio Candioti Sur, el municipio vuelve a reclamar una ley que le ponga freno a los cuidacoches

En las últimas semanas, vecinos reportaron la instalación de una carpa y un “búnker” de limpiavidrios en el paseo Vélez Sarsfield. Poletti pidió que la Legislatura provincial avance con una normativa

El intendente de Santa Fe , Juan Pablo Poletti , volvió a insistir en la necesidad de una ley provincial que permita enfrentar con mayor firmeza la actividad de cuidacoches y limpiavidrios , a partir de la situación que se vive en barrio Candioti Sur , donde vecinos denuncian la consolidación de un asentamiento precario y episodios de violencia.

En los últimos meses, ese sector de la ciudad se convirtió en uno de los principales focos de la actividad ilegal de trapitos y limpiavidrios . La tensión vecinal creció a fines de febrero, cuando apareció una carpa instalada sobre la ciclovía del paseo Vélez Sarsfield, a la altura del 3100 , situación que generó una fuerte reacción de los residentes.

Desde entonces, según denuncian los vecinos, se fue consolidando un asentamiento precario en ese espacio público, lo que agravó el conflicto.

Durante el último fin de semana, la situación volvió a escalar cuando aparecieron cuchillos en el lugar y se instaló lo que los vecinos describen como un “búnker” de limpiavidrios y cuidacoches, montado sobre uno de los bancos del paseo donde días antes se había colocado la carpa.

“Cuando se retira la GSI vuelven”

En ese contexto, Poletti explicó que el municipio interviene cada vez que recibe denuncias, pero señaló que la falta de herramientas legales impide resolver el problema de fondo. “Vemos que la actividad no se realiza cuando está la GSI, pero cuando se retira vuelven y volvemos a intervenir una y otra vez”, señaló el intendente.

El jefe municipal recordó que la actividad de cuidacoches está prohibida por ordenanza en la ciudad, una normativa que contó con el respaldo del Concejo Municipal. Sin embargo, sostuvo que la legislación actual solo permite tratar la situación como una contravención, lo que limita la capacidad de intervención.

“Pedimos una ley porque algo que hoy es una contravención, si se transforma en delito, permitiría que la policía pueda actuar incluso sin la presencia de la municipalidad”, afirmó.

Estrategias para evitar controles

Poletti también describió las maniobras que utilizan algunos trapitos para eludir los operativos municipales. “Cuando ven venir a la GSI ahora aparecen con bolsas de residuos y dicen que son vendedores ambulantes, pero en realidad están actuando como cuidacoches”, sostuvo.

El intendente remarcó que la policía actualmente solo puede intervenir en situaciones puntuales, como agresiones a los agentes o casos de extorsión denunciados por vecinos. “Hoy la policía actúa únicamente si hay agresión a un policía o si hay una extorsión al vecino, pero en ese caso se tiene que denunciar formalmente”, explicó.

Pedido a la Legislatura

Frente a este escenario, Poletti volvió a pedir que la Legislatura de Santa Fe avance con una ley que permita tipificar la actividad de cuidacoches y limpiavidrios como delito. En ese marco, mencionó proyectos legislativos presentados, entre ellos el de la diputada Ximena García, y reclamó que el tema sea debatido.

“Ojalá el proyecto que sea se trate, se discuta y avancemos. No podemos esperar otra herida de arma blanca para poder actuar”, expresó.

Debate por la Ley Orgánica Municipal

Durante el mismo contacto con la prensa, el intendente también se refirió al debate sobre la reforma de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas de Santa Fe, una norma que regula el funcionamiento de los gobiernos locales. Poletti consideró que la actualización es necesaria, aunque advirtió que se trata de una ley compleja porque debe contemplar realidades muy distintas.

“Tiene que abarcar desde localidades de mil habitantes hasta ciudades de medio millón o más, como Santa Fe o Rosario. Los problemas son diferentes”, indicó. En ese sentido, expresó su expectativa de que el proyecto avance con consenso político.

“Nosotros estamos para gestionar”

Finalmente, el intendente rechazó versiones sobre reuniones políticas vinculadas a su futuro dentro de la política local y aseguró que los encuentros que mantiene son exclusivamente de gestión. “No estamos haciendo política partidaria. Me reúno con funcionarios municipales para gestionar”, señaló.

Según explicó, las prioridades del gobierno local están centradas en los problemas cotidianos de los vecinos, como el estado de las calles, la iluminación o los microbasurales. “La gente está preocupada por los baches, las calles de tierra, las luces o la basura. Ese es el verdadero compromiso: gestionar”, concluyó.