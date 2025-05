Dólares del colchón: Pullaro crea un comité especial de control narco para evitar blanqueos

“Hemos decidido puesta en marcha de un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y otras dependencias del Estado para diseñar un programa de disrupción financiera y patrimonial que se va a centrar en personas y organizaciones que están vinculadas judicialmente y por los órganos de inteligencia al crimen organizado”, explicó Cococcioni.

El comité de Pullaro

Olivares sostuvo que quieren que las medidas del gobierno nacional no generen ventajas para que el 1% de los que puedan ingresar al sistema con dinero sucio no jaqueen al otro 99% que tienen buenas intenciones. “Por eso venimos a manifestar que estamos a favor del propósito de la reactivación, pero poner el ojo en ese 1% y no saque ventajas de las medidas económicas del gobierno”, planteó.

El ministro de Seguridad dijo que la idea es centrarse más que nunca en que los flujos patrimoniales y financieros no sean aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios en Rosario. “Tenemos que ser muy estrictos en controlar a aquellos que trajeron la muerte a la ciudad”, afirmó.

caputodolar641.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial Manuel Adorni anunciaron el jubileo para los tenedores de dólares sin declarar.

Según especificaron, se impondrá cruce de información para desarrollar estrategia de bloqueo de circulación de activos. No se trata de sustituir controles de organismos nacionales sino de una focalización en los sujetos que están vinculados a organizaciones paralimitar su poderío economico que es en definitiva lo que les permite seguir financiando la violencia.

“Nosotros podemos patrulleros, construir cárceles, fortalecer la investigación penal, pero en la medida que no cortemos la capacidad económica esta guerra estará incompleta y puesta a rebrote en cualquier momento”, afirmó Cococcioni.

Medidas

En rigor se creará un comité especial para controlar a través de un programa de disrupción financiera y patrimonial tendientes a bloquear los accesos y circulación de activos.

Habrá un programa de alertas y contrarrestos administrativos y financieros para limitar el movimiento económico de aquellas personas que sindicadas por el sistema penal, judicial o de Inteligencia.

A modo de ejemplo, una persona que está en lista negra, procesada por narcotráfico, no puede crear una sociedad comercial, inscribir un inmueble. ¿Qué pasa con aquellas que no están en ni siquiera acusadas y que podrían servir de testaferros? Probablemente se alcancen con investigaciones de inteligencia.

Diseñar medidas que tiendan a bloquear servicios del propio Estado. Una serie de habilitaciones que el propio Estado habilita a los ciudadanos, pero puede bloquear cuando crea que incremente un riesgo para la seguridad pública.

“No son medidas sancionatorias, sino de bloqueo o postergación hasta que se justifique una acceso a habilitaciones cuyas llaves las tiene el Estado. Se respetarán los derechos de todas las personas, que en todo caso podrá justificar la legitimidad de la operación a realizar”, explicó Cococcioni.

Vale aclarar que los bienes registrables (como activos financieros, departamentos, campos), el gobierno nacional explicó que las personas podrán inyectar los dólares para comprarlos pero que, como por su valor excede los $50 millones, en ese caso deberán adherirse al nuevo Régimen de Ganancias Simplificado, también anunciado el jueves.