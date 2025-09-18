Como consecuencia de la demora en la publicación y cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad por parte de la Casa Rosada, los diputados nacionales por Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron una denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios.
Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Mónica Fein y Esteban Paulón fueron a la Justicia por la demora del Ejecutivo en promulgar la ley de emergencia en discapacidad
“Frente a las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Milei, Francos y otras autoridades”, posteó este jueves Paulón en su cuenta de la red social X.
Por la misma vía, la también socialista y exintendenta de Rosario enfatizó respecto de la dilación del Ejecutivo nacional: “Es urgente. La vida y la tranquilidad de las familias no pueden esperar”.
Emergencia en discapacidad
La norma fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso y Milei la vetó. Pero tanto Diputados como Senadores insistieron con la iniciativa y lograron ratificarla, razón por la cual la Casa Rosada tiene que implementarla y girar las partidas presupuestarias correspondientes para su posibilitar su cumplimiento.
La denuncia de los legisladores incluye a María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica, y a Walter González, director del Registro Oficial.
Según advierte el texto presentado por Fein y Paulón ante la Justicia, “la ley debe estar publicada en el Boletín Oficial y promulgada para poder dar cumplimiento, ya que el Senado informó formalmente al Ejecutivo de la insistencia sobre el proyecto original el 4 de septiembre pasado”.