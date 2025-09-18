Uno Santa Fe | Política | diputados

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Mónica Fein y Esteban Paulón fueron a la Justicia por la demora del Ejecutivo en promulgar la ley de emergencia en discapacidad

18 de septiembre 2025 · 18:22hs
Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón

Foto: Archivo / La Capital.

Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, autores de la denuncia contra Milei y parte de su equipo.

Como consecuencia de la demora en la publicación y cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad por parte de la Casa Rosada, los diputados nacionales por Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron una denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios.

“Frente a las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Milei, Francos y otras autoridades”, posteó este jueves Paulón en su cuenta de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1968718680537329801&partner=&hide_thread=false

Por la misma vía, la también socialista y exintendenta de Rosario enfatizó respecto de la dilación del Ejecutivo nacional: “Es urgente. La vida y la tranquilidad de las familias no pueden esperar”.

Emergencia en discapacidad

La norma fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso y Milei la vetó. Pero tanto Diputados como Senadores insistieron con la iniciativa y lograron ratificarla, razón por la cual la Casa Rosada tiene que implementarla y girar las partidas presupuestarias correspondientes para su posibilitar su cumplimiento.

La denuncia de los legisladores incluye a María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica, y a Walter González, director del Registro Oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MonicaFein/status/1968730988231503914&partner=&hide_thread=false

Según advierte el texto presentado por Fein y Paulón ante la Justicia, “la ley debe estar publicada en el Boletín Oficial y promulgada para poder dar cumplimiento, ya que el Senado informó formalmente al Ejecutivo de la insistencia sobre el proyecto original el 4 de septiembre pasado”.

diputados Javier Milei Mónica Fein Esteban Paulón
