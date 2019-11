Dudas y certezas de los juicios por jurado

1.- ¿Por qué es importante la implementación de los juicios por jurados en Santa Fe?

Con la implementación de los jurados, se propone inyectar más democracia en el poder de juzgar, tal como previó el constituyente originario en 1853. De esta manera, los ciudadanos que actúen como jurados estarán comprometidos en las decisiones que se tomen, volviéndose transparente y confiable lo que suceda adentro de los tribunales y la resolución de los casos, aún de los más conmovedores.

Así, la democracia ingresa al Poder Judicial puesto que el jurado popular es la máxima expresión de la democratización de la justicia. Un cambio de estas características producirá una transformación socio cultural enorme involucrando al ciudadano de a pie con el poder judicial, ya que la obligación de los jurados no estará solo en la elección de sus representantes como sucede con los poderes ejecutivo y legislativo, sino en participar en la administración de justicia, con el gran deber de juzgar a otro-.

2.- ¿En cuáles delitos se aplica el sistema de juicios por jurados?

a) los cometidos con dolo o preterintención que hayan tenido como resultado la muerte de una o más personas;

b) torturas, severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos por funcionarios públicos;

c) abusos sexuales agravados por acceso carnal o sometimiento gravemente ultrajante;

d) la promoción y facilitación de la corrupción de menores de 13 años de edad o cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción o si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda;

e) estrago doloso cometido por un funcionario público; y,

f) lesiones gravísimas cometidas mediante la utilización de armas o vinculadas con la violencia de género.

3.- ¿Cuántos jurados participan en cada juicio?

12 jurados titulares y 2 jurados suplentes.

4.- ¿Cuáles son los requisitos para ser jurado?

Ser ciudadano argentino, saber leer, escribir, hablar y entender el idioma; tener pleno ejercicio de los derechos políticos y tener domicilio conocido con una antigüedad de 2 años en la circunscripción en donde se realice el juicio. No pueden: quienes no tengan aptitud física o psíquica, fallidos no rehabilitados, imputados causas dolosas, condenados, deudores alimentarios, los que hayan sido jurados 3 años antes. Incompatibilidades: miembros del poder ejecutivo, legislativos, jueces integrantes del poder judicial, fiscales y defensores, abogados, procuradores, escribanos y miembros de fuerzas de seguridad, ministros de un culto conocido. -

5.- ¿Cómo se forma el padrón de jurados?

Lo confecciona el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante sorteo en audiencia pública, en la Lotería de la Provincia, con presencia del escribano mayor de gobierno. Puede haber veedores.

Se confecciona a razón de 2 jurados cada 1000 electores. Hay paridad de género.

El padrón se confecciona en forma bianual y se envía a la Corte Suprema de Justicia el primer día hábil de octubre.

6.- ¿Cuántos jurados se sortean para cada juicio?

Para cada juicio se sortean y se envía un listado de 36 jurados.

Se realiza una audiencia de selección de jurados con intervención de las partes (VOIR DIRE) y quedan 14 jurados, 12 titulares y 2 suplentes (paridad de género).

7.- ¿Son remunerados?

Si lo solicitan los jurados pueden recibir una remuneración de 1 jus por día ($2.166 hoy).

8.- ¿Cuál es la actuación concreta de los jurados?

Los jurados participan en todo el juicio oral y público, escuchando la totalidad de la prueba y los alegatos de las partes.

Son instruidos por el juez, en cuanto a las instrucciones procesales, legales y en especial los principios constitucionales y derechos de las partes.

Una vez finalizado el juicio pasan a deliberar en forma secreta; debiendo emitir un veredicto de culpable, no culpable o no culpable por ininputabilidad.

9.- ¿Cómo debe ser ese veredicto?

El juez instruye al jurado para que emita un veredicto unánime.

En caso de que luego de un tiempo razonable y en caso de no llegar a esa unanimidad el juez instruye al jurado para que vuelva a deliberar y llegue a una mayoría agravada, es decir 10-2.

10.- ¿Qué pasa si los jurados no llegan a un veredicto ni con unanimidad ni con mayoría?

Se considera que el jurado se encuentra estancado, en cuyo caso tanto el fiscal como el querellante podrán optar continuar el juicio con otro jurado. Si el nuevo jurado vuelve a estancarse, se deberá absolver al imputado.

11.- ¿Puede recurrirse (apelarse) el veredicto?

En principio el veredicto de no culpabilidad es obligatorio para el juez y no puede recurrirse, salvo que se demuestre que el veredicto fue producto de soborno, amenaza o coacción.

El veredicto de culpabilidad si es apelable (principio de doble conforme).

12.- ¿El jurado impone la pena?

No, el jurado simplemente dispone si el imputado es o no culpable, una vez logrado el veredicto, se disuelve el jurado y dentro de los 10 días el juez debe imponer la pena en audiencia.

13.- ¿Cuánto cuesta un juicio por jurados?

Podemos tomar cifras del informe sobre Jurados en provincia de Buenos Aires. Observando el número total de juicios por jurados, de jurados estancados (3 sobre 173), duración promedio (2 días y medio) y costos, que es de 30 mil pesos por juicio promedio, se puede concluir que el gasto no es irrazonable. Por su parte, en Neuquén el costo en 2015 fue de 9 mil a 30 mil pesos por cada juicio.