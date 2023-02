El desafío del peronismo local de competir por la intendencia tras 20 años sin victorias

El peronismo gobernó la ciudad de Santa Fe durante cuatro períodos consecutivos desde 1991 , bajo las intendencias de Jorge Obeid, Horacio Rosatti, Marcelo Álvarez, y Martín Balbarrey. Sin embargo no consigue un triunfo por la intendencia desde el 2003, hace ya 20 años. En el difícil desafío de revertir esta tendencia se encuentra actualmente el Partido Justicialista, que comienza a ordenar sus filas para volver a ser competitivo en la lucha por el municipio.

" Esto se acomoda de arriba para abajo . El peronismo está definiendo cómo va a encarar la elección a nivel local, pero también provincial y nacional, todo termina siendo determinante en el armado final. No es lo mismo si hay internas a nivel nacional que si no. Si Massa acomoda la economía acomoda al peronismo . Si es un manicomio, va a ser difícil que nosotros con un paraguas frenemos esa locura ", dijo uno de los referentes peronistas locales a UNO Santa Fe .

Internas

Que en el peronismo local habrá internas, teniendo en cuenta lo amplio del movimiento, es prácticamente un hecho.

"No está mal si hay orden, tiene que ser una interna positiva, como la de Perotti-Bielsa en 2019", señalaron a este medio. El tono de esa interna no se mantuvo en el 2021, donde la disputa entre la lista auspiciada por el gobernador Perotti y la que encabezaba Agustín Rossi jugaron fuertemente y no hubo luego un claro traslado de votos, ni un encolumnamiento detrás del ganador a nivel provincial.

La interna se replicó en el ámbito local en la lucha por el Concejo, con las listas lideradas por Jorgelina Mudallel representando al perottismo y Alejandro Rossi por Unidad Ciudadana. Sin embargo, tras las Paso, aquí sí hubo acompañamiento, al menos en la lista presentada para las elecciones generales, con Mudallel encabezando y Rossi en el segundo lugar. Pese a esto, el desempeño no fue bueno y solo retuvo su banca la actual concejala.

Refiriéndose a la mencionada elección del 2019, un dirigente recordó: "Al otro día todos nos pusimos a trabajar todos juntos, con espíritu de unidad. Hay que lograr eso".

Desde otro sector adelantaron a UNO Santa Fe que, si logran la victoria en una eventual interna, se sentarán "a contar la propuesta e invitar a sumar", pero no garantizan un encolumnamiento.

"Si perdemos escucharemos qué tienen concretamente para ofrecer a nivel proyecto de ciudad. Pero la lógica de la «aparateada» de ir a una elección y acompañar por acompañar se terminó", sentenciaron.

Si Massa acomoda la economía acomoda al peronismo. Si es un manicomio, va a ser difícil que nosotros con un paraguas frenemos esa locura" Si Massa acomoda la economía acomoda al peronismo. Si es un manicomio, va a ser difícil que nosotros con un paraguas frenemos esa locura"

Espacios y referentes

Es dificil de imaginar que confluyan detrás de un solo candidato los diferentes espacios que componen al peronismo en Santa Fe. A priori se vislumbran, al menos una lista que represente al gobernador Omar Perotti; otra que responda a grupos más cercanos al kirchnerismo –Marcos Cleri y Leandro Busatto están lanzados a luchar por la gobernación y podrían tener sus paladines en la ciudad–; y se aguarda por la definición de Marcelo Lewandowski. Si el senador se decide a ser candidato a gobernador, ¿quién será su representante en la lucha por la Municipalidad de Santa Fe?

Referentes de los distintos espacios, abundan. Por un lado se encuentran los tres concejales peronistas como Jorgelina Mudallel, Juan José Saleme y Federico Fulini. Los primeros dos conforman el mismo bloque en el Concejo, mientras que Fulini se identifica con Unidad Ciudadana, el partido de Cristina Fernández. El edil kirchnerista conforma un espacio de diálogo con otro llanero solitario del Concejo como es Guillermo Jerez, de Barrio 88, y el dirigente Pablo Landó, hombre de Carlos Del Frade en la ciudad.

También surgen los nombres de funcionarios provinciales como el secretario de Prácticas Sociocomunitarias, Ignacio Martínez Kerz y la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, quienes ya compitieron por la intendencia en el 2015 y 2019, respectivamente. Desde la órbita nacional también se apunta el vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas, Martín Gainza, hombre muy cercano al ministro de Economía, Sergio Massa.

Otro de los posibles candidatos ineludibles es el senador Marcos Castelló. "Kaniche" logró ganar la senaduría del departamento La Capital en 2019, dejando atrás a Jorge Henn (FPCyS) y Adriana Molina (J×C); y ya había sido el candidato peronista más votado en la ciudad durante las elecciones del 2017 que lo erigieron como concejal. Por supuesto que el paso de la esfera legislativa a la ejecutiva, triunfo mediante, es un salto que se desconoce si el cantante querrá dar.

En este panorama se prepara el Partido Justicialista para volver a ganar la intendencia, confiando en el viejo proverbio de Juan Domingo Perón, que consideraba que los peronistas son "como los gatos". "Cuando nos oyen gritar creen que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo", aseguraba el tres veces presidente.

Últimos desempeños

Este 2023 se cumplen 20 años del último triunfo del peronismo en la ciudad. En el medio pasaron cuatro elecciones para el Ejecutivo local.

En 2007 fue el gran sacudón para el por entonces Frente Para la Victoria. El peronismo perdía la provincia tras haber gobernado desde el retorno a la democracia, y la ciudad luego de los cuatro mandatos que sucedieron a Enrique Muttis, hombre del Pártido Demócrata Progresista (PDP). En una cerrada elección, el radical Mario Barletta vencía al por entonces intendente Martín Balbarrey con el 32,64% contra el 31,22%.

En 2011 llegaría el triunfo de José Corral, aún por entonces alineado al Frente Progresista, con el 45,05% de los votos contra el 37,95% del candidato peronista Eduardo Wagner. Fue, quizás, el último gran desempeño del Partido Justicialista en la lucha por la intendencia.

Un peculiar movimiento de candidatos peronistas alineándose en Juntos por el Cambio –en aquel entonces Cambiemos– disgregó los votos opositores del 2015 y José Corral se convirtió en el primer intendente en ser reelecto en la historia de Santa Fe con el 39,19%. Detrás quedaron Silvina Frana con el 27% y Sebastián Pignata –representando al partido de Mauricio Macri– con el 23%. Sumando los votos de los dos candidatos peronistas, pero que compitieron en fuerzas distintas, superaban al porcentaje obtenido por el radical.

La última elección, en el 2019, relegó aún más al peronismo local dejándolo en el tercer lugar. Emilio Jatón obtuvo la intendencia con el 47,69%, superando a Albor Cantard (Juntos por el Cambio), quien logró el 20,88% de los votos. En el tercer lugar quedó Ignacio Martinez Kerz, con el 16,86%.