El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto 2026

Con ayuda del radicalismo y gobernadores, La Libertad Avanza armó una mayoría amplia. El proyecto pasa al Ejecutivo para que Milei lo promulgue.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió uno de sus principales objetivos políticos de fin de año. Logró que el Senado apruebe el presupuesto 2026 sin cambios y sostuvo el capítulo II , uno de los pasajes más discutidos de la ley.

En la votación en general , la ley de leyes consiguió 46 votos a favor y 25 en contra. Se registró una abstención, de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas).

En el trámite en particular, el gobierno sostuvo prácticamente la misma mayoría. En la votación de los artículos que derogan los pisos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología los libertarios consiguieron 42 votos a favor, contra 28 senadores que se pronunciaron en contra y dos que se abstuvieron.

De esta forma, el gobierno consigue aprobar su primer presupuesto, tras dos años de prórroga.

Condición del FMI y los mercados

La aprobación del presupuesto era una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los mercados, que reclamaban una hoja de ruta de gastos e ingresos a Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

El gobierno consiguió también que el Senado apruebe el proyecto sin cambios. En ese caso, la iniciativa hubiera vuelto a Diputados y se hubiera dilatado el trámite parlamentario.

La sesión comenzó con un fuerte cruce entre el jefe del interbloque peronista, José Mayans, y la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sobre la propuesta del oficialismo de votar en particular por capítulos y no por artículos.

Mayans dijo que Bullrich “se olvida o no conoce el reglamento, es inoperante como ministra de Seguridad y como jefa del bloque y ahora viene acá a embarrar la cancha”.

“Vos que eras ministra de Seguridad no sabías que le estaban pagando a (Edgardo) Kueider, no sabías que a Espert lo financiaban los narcos, totalmente inoperante y ahora venís acá”, agregó el senador formoseño.

Bullrich evitó responderle a Mayans y pidió votar dos actas de labor parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada ayer donde se estableció la votación por capítulos. La primera obtuvo 42 votos a favor contra 29 en contra, y la segunda cosechó 39 apoyos contra 33 rechazos.

Palo a los gobernadores

En el comienzo del debate, el libertario Ezequiel Atauche apuntó contra los gobiernos provinciales. “Hay que exigirles que se empiecen a acomodar un poco”, planteó el jujeño, y exigió a las provincias que se acostumbren a la “idea de un presupuesto sin déficit ni gasto innecesario”.

Atauche señaló a aquellos distritos que “aumentaron sus gastos por arriba de la inflación”. “Eso habla de la falta de compromiso de algunas provincias. Es hora que se pongan a trabajar en bajar los gastos porque todo influye en el bolsillo de los argentinos”, agregó.

El peronista Jorge Capitanich sentenció: “La ley fundamental de la Nación, la ley de leyes, debe tener un consenso político para su tratamiento y aprobación en general, con observaciones en particular. Pero dado el avasallamiento de la Constitución, nosotros propiciamos un rechazo de carácter integral. Es un proyecto inconsistente, incongruente, inconstitucional, ilegal e inadmisible”.

Por su lado, el santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista) criticó los números del gobierno y aseguró que si no se avanza en consolidar la “ciencia y la tecnología”, todo aquello que la Casa Rosada quiera hacer con la “macroeconomía” no va a tener resultados.

“Estamos convencidos de que no hay un desarrollo o un crecimiento de nuestra sociedad, si el aparato productivo no crece”, manifestó el último candidato a gobernador del peronismo.

En tanto, la senadora nacional Juliana Di Tullio sostuvo que Milei vino a “destruir el Estado-Nación”. Además, la legisladora bonaerense, del espacio de Cristina Fernández de Kirchner, criticó al presidente por llamar a los diputados y senadores “degenerados fiscales” y tildó al primer mandatario de “degenerado social”.

Tratamiento "exprés"

Al momento de tomar la palabra, Mayans calificó de “vergonzoso” el tratamiento de la ley de leyes. “Fue en una sola jornada de medio día. Empezó a las 10 y a las 11 ya tenía despacho. Un grado de sumisión terrible”, arremetió.

El formoseño consideró que este tratamiento “exprés” tiene como objetivo “ocultar información al pueblo”. Además, señaló que el presupuesto está desactualizado y que el programa económico del gobierno es inconsistente.

En el cierre del debate, Bullrich dijo el presupuesto “es un punto de partida” para “refundar” el país.

“Este presupuesto expresa el rumbo económico que eligió la sociedad argentina eligiendo al presidente Milei”, sostuvo la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires.

Para la exministra de Seguridad, el presupuesto “no promete lo que no se puede cumplir, no le miente a la gente. Es un presupuesto que sostiene una decisión central, fundamental, de vivir dentro de las posibilidades concretas de la Argentina, no inventar números para después inventar cargos”.

"Instalando la libertad"

En tanto, Bullrich rechazó la idea de ajuste y sostuvo que están “instalando la libertad”. “Este presupuesto necesita un Congreso reformista”, arengó a los aliados que parecían en duda.

Pese a los rumores de que el gobierno estaba justo para sostener el capítulo II, en la Casa Rosada se mostraban confiados en que el presupuesto se aprobara sin cambios. De hecho, sobre el final del debate se mostraron en las gradas el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Además del presupuesto 2026, en el temario figuraba el proyecto de inocencia fiscal. Con esa herramienta el gobierno apunta a que los dólares guardados en el colchón fluyan hacia la economía real.

Antes de la sesión, juró el rionegrino Enzo Fullone. El libertario reemplazó a Lorena Villaverde, que debió renunciar a su lugar en el Senado ante el rechazo que generaron en el Senado sus antecedentes penales —uno de ellos relacionado con una causa por narcotráfico en Estados Unidos— y su relación con Federico "Fred" Machado, el empresario investigado por venta de drogas en el país norteamericano.