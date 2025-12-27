La organización de la Serie Río de la Plata le dio la bienvenida a Unión

Uno Santa Fe | Unión

27 de diciembre 2025 · 14:08hs
Unión dirá presente en la Serie Río de la Plata, que se disputará en el mes de enero en Uruguay. Desde la organización del evento, le dieron la bienvenida al Tate.

Le dan la bienvenida al Tate

Respecto a los partidos amistosos que jugará el Rojiblanco en tierras uruguayas, resta confirmar los rivales. Dado que las fechas serían el miércoles 14 de enero y el sábado 17.

El plantel de Unión comenzará la pretemporada el 2 de enero por la tarde. En tanto que trabajarán en el predio Casa Unión hasta el sábado 10 de enero.

Ese día, luego del almuerzo, la delegación rojiblanca partirá en micro rumbo a Capital Federal. En tanto que el domingo 11 en buquebus se trasladarán a Uruguay.

El torneo que arrancará el 10 y culminará el 23 de enero, contará con transmisión de Disney+ (en Sudamérica) y ESPN Premium (para Argentina).

