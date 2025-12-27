Uno Santa Fe | Información General | justicia

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista emitió la disposición. Mariano Grassi será el presidente de la Nueva Vicentin Argentina

27 de diciembre 2025 · 13:58hs
El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del Juez Fabián Lorenzini, emitió este viernes una disposición para hacer efectivo el traspaso de las acciones de Vicentin SAIC a Grassi SA en cumplimiento de la resolución homologatoria dictada por el mismo juzgado.

Este acto marca, a su vez, la constitución de un nuevo directorio para la empresa, informaron desde la compañía. La Nueva Vicentin Argentina tendrá a Mariano Grassi como presidente, a Leandro Salvatierra en carácter de vicepresidente y a Hugo A. Grassi como director.

“Se cumple de esta manera un paso formal muy significativo que marca el nacimiento de la Nueva Vicentin Argentina que se construirá a partir de las raíces de una historia industrial sin precedentes, del compromiso y la capacidad de su gente, la que fue capaz de mantener en tiempos tan difíciles el funcionamiento y la operatividad de la compañía y del impulso de un grupo empresario con una integración al 100% de capitales argentinos", resaltó Mariano Grassi a través de un comunicado.

El flamante presidente de la Nueva Vicentin Argentina destacó: “Sobre esa base aspiramos que NV Argentina sea una gran protagonista del sector agroindustrial y que potencie a toda la cadena agroexportadora con una visión asociativa que impulse y ponga en valor a cada eslabón de esa cadena".

Asimismo, resaltó que arranca un nuevo camino: “Comienza una etapa que nos desafía y nos entusiasma en iguales proporciones. Una etapa que estará signada por el trabajo, el compromiso, la transparencia y el crecimiento. En pos de esos objetivos, invertiremos nuestros mayores esfuerzos y nuestras capacidades, junto a nuestros socios comerciales, a nuestra gente, a nuestros trabajadores y a todas las comunidades vinculadas con cada unidad productiva de la empresa”.

Plazos

La resolución también establece que los acreedores que aún no hubieran optado por alguna de las alternativas de pago propuestas por Grassi, tendrán plazo hasta el 16 de marzo de 2026 para hacerlo, según detalla el portal Reconquista Hoy. Para facilitar este proceso, el juez ordenó a Grassi publicar el listado completo de acreedores que no ejercieron su opción, tanto en el expediente judicial como en la página web creada para el caso, habilitar al menos tres líneas telefónicas con WhatsApp para que los acreedores puedan realizar consultas personales y presentar informes de avance en tres fechas clave: 2 de febrero, 23 de febrero y 15 de marzo de 2026, detallando qué acreedores ya eligieron alternativa y cuáles no, discriminando montos verificados.

En caso de que al 23 de febrero se registre una adhesión inferior al 80% del padrón de créditos, Grassi deberá contactar directamente a los acreedores faltantes para relevar su voluntad.

La resolución, además, ordena a Grassi que adjunte al expediente el listado completo con el detalle de acreedores, montos y fechas de cobro según cada alternativa elegida, contemplando los mecanismos financieros y bancarios necesarios para su concreción sin dilaciones.

El seguimiento y control del cumplimiento quedará en manos de la Sindicatura, el Comité Definitivo de Acreedores y los Interventores, quienes deberán coordinar todas las medidas pertinentes e informar los avances al juzgado en las mismas fechas previstas para Grassi.

Estos órganos y funcionarios tienen además un plazo de 48 horas para presentar sugerencias, agregados y aclaraciones sobre las medidas de ejecución, pudiendo proponer acciones complementarias que consideren necesarias.

